Foisonnante Europe, détruite par ses désirs contrariés

Que l’on parle d’amour, d’argent, de désir — parfois vraiment mesquin — et voici réunis les grandes interrogations de notre humanité. David Szalay signe un roman pluriel : Ce qu’est l’homme, c’est une galerie de personnages manifestement sans points communs. Méfiez-vous des apparences…







Il y a d’abord la forme, qui rapidement s’éclipse, mais peut déranger : Ce qu’est l’homme n’est pas un véritable roman. C’est un assemblage — un patchwork littéraire — où neuf nouvelles se retrouvent accolées. En revanche, une certaine linéarité s’installe, pas de véritables connexions si évidentes.

Tout démarre à l’adolescence avec un jeune homme de 17 ans qui parcourt l’Europe de l’Est. Et tout s’achève avec un retraité de 73 ans, ancien politicien, qui voit ses forces s’étioler, dans sa résidence d’Argenta en Italie. Entre-deux, c’est un défilé, où tout est passé au microscope : cette vie moderne, cette modernité, où l’anecdotique parvient à prendre des dimensions universelles. Ça, c’est la magie de Szalay.

Mais il y a un truc, comme pour tout magicien : le premier, c’est d’explorer treize pays à travers son récit, pour conférer une dimension véritablement internationale. Le deuxième, c’est de faire appel à six nationalités pour les parcourir. Le dernier, c’est de jouer sur une illustration de l’énigme du sphinx, traversant cet homme, pluriel, déconnecté, et pourtant, si proche.

Alors, certes, pour donner corps et vie, il y a ce goût des petites choses, des détails qui, par le style d’écriture même, donnent une cohérence. Mais attention : un savant belge en Pologne, une prostituée hongroise à Londres, un journaliste danois parti en Espagne, un Britannique qui traverse l’Allemagne, un financier russe qui fit fortune à Londres… Tout cela ne saurait tenir en étant cousu d’un seul fil blanc stylistique.

À l’heure où le rêve européen semble plus que jamais figé dans une bureaucratie inaccessible, ce roman oppose la vivante diversité de notre identité d’Européens. Possible que les bases du projet soient un peu pourries, ou poussées par l’urgence des circonstances. Ce qui explique avec quelle facilité elle est désormais menacée.



Les portraits se succèdent, les caractères aussi — un milliardaire suicidaire, quelle blague ! Surprise : Szalay est Britannique, né à Montréal — sa mère est canadienne — et réside à Budapest — son père est hongrois. Alors, la pluralité et le cosmopolitanisme… Mais si la réalité est diverse, foisonnante, elle n’en dévoile pas moins une lourde répétitivité. Amour et argent, obsédants, le reste n’est que variation sur le thème.

Ces hommes, tout entiers, sont perdus d’une certaine manière. Le titre originel, All that man is, provient d’ailleurs du passé – le poème Sailing to Byzantium de l’Irlandais William Butler Yeats (1865-1939).

The unpurged images of day recede;

The Emperor’s drunken soldiery are abed;

Night resonance recedes, night walkers’ song

After great cathedral gong;

A starlit or a moonlit dome disdains

All that man is,

All mere complexities,

The fury and the mire of human veins.

Les images non purifiées du jour s’estompent,

La soldatesque ivre de l’Empereur est allée se coucher ;

La résonance nocturne s’estompe, le chant des promeneurs nocturnes

Succède au gong énorme de la cathédrale ;

Une coupole sous la clarté des étoiles ou de la lune

Méprise tout ce qu’est l’homme,

Tout ce qui n’est que complexité,

La furie et la boue des veines humaines.

Un texte dont Jean-Yves Masson, traducteur français, affirme qu’il est moins « une rêverie sur l’héritage byzantin qu’une préparation à la mort ». Subtil, riche, un livre d’homme, certainement — pour ce qu’ils sont.

David Szalay, trad. Etienne Gomez – Ce qu'est l'homme – Editions Albin Michel – 9782226396280 – 25 € / Ebook 9782226429582 – 16,99 €