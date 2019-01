Folie, coucherie et communisme : le rituel à consommer sans modération

Ils s’arrêtèrent sur la grève, à l’endroit probable où Roetgen avait attendu la mort avec tant de désinvolture :

– Comment as-tu fait ? dit Beverly sans le regarder. Pour deviner que j’avais deux visages ?

Puis, quelques secondes plus tard, comme en réponse à une muette interrogation :

– L’un, c’est celui que tu vois, l’autre, le vrai, est à l’intérieur. Il est constitué par toutes les bêtes qui grouillent sous ma peau et lui donnent sa forme visible. […] Tu me prends pour une folle, n’est-ce pas ? Qui sait, tu as sans doute raison, mais après ce que j’ai vécu, c’est d’être saine d’esprit qui tiendrait du prodige.

Et comme Roetgen se taisait :

– A quoi penses-tu ?

Il répondit qu’il réfléchissait à ce qu’elle venait de dire, au grouillement des bêtes sous sa peau. Un mensonge de plus. […] La vérité, c’est qu’il était en compagnie d’une demi-folle sur cette plage du bout du monde, et qu’il en avait marre, et qu’il aurait payé cher pour être déjà de retour à Tientsin.

Le cadre principal nous présente le personnage de Roetgen, client d'un restaurant de Macao (ou Macau), au Brésil, où il a visiblement l’habitude de se saouler. Ce soir-là, le serveur chinois, avec qui il a sympathisé, remarque qu’il n’est pas dans son assiette et décide de ne pas l'importuner. En parcourant les pages de ses manuscrits, Roetgen, aidé par l'alcool, est entraîné dans tourbillon de souvenirs.Il se remémore alors son expérience singulière dans la « crasse et l’obscurité sordides » de Tientsin, une mégalopole de la Chine communiste de la fin des années 80. Professeur de langue à l’Institut de la ville, il vit dans un logement réservé aux expatriés, avec pour colocataire un certain Warren, personnage homosexuel qui aime exhiber ses expériences sexuelles aussi farfelues que gênantes.C’est tout de même grâce à lui qu'il rencontre Beverly, également professeure à l’Institut. Américaine et de vingt ans son aînée, elle parvient rapidement à attiser sa curiosité. Elle lui conte différentes histoires, fantasmées ou vécues, qui lui sont arrivées durant sa jeunesse. Excessive, crue et excentrique, cette Shéhérazade moderne décide de vivre par et pour la passion naissante qu'elle porte pour Roetgen.À son tour, souvent après une coucherie, sous les demandes incessantes de cette nouvelle maîtresse, Roetgen se voit obligé de jouer les conteurs. Il s’inspire de ses différents manuscrits pour lui faire découvrir des légendes créées de toutes pièces grâce à son imagination : un polar dont on ne connaît qu’un chapitre sur deux, l’aventure loufoque de « ce con de Laffite » à la Cité Interdite, le mythe d’un empereur chinois au double visage… Bref, un labyrinthe d’histoires qui fera glissera progressivement Beverly vers la folie.Sous fond d’un quotidien absurde du régime communiste chinois, Le Rituel des dunes est un roman maîtrisé, plongeant le lecteur dans des mises en abyme rocambolesques et dramatiques. Mention spéciale aux intitulés des chapitres qui, teintés d'un humour à l'américaine, en feront sourire plus d'un(e).Un petit extrait choisi de l’oeuvre :Jean-Marie Blas de Roblès - Le Rituel des dunes - éditions Zulma - 9782843048432 - 20 €