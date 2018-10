Fourmi noire ou fourmi rouge, choisissez votre camp

ROMAN ADO - Vous êtes du genre fourmi noire sans ambition ou plutôt fourmi rouge ? Car « quoi de plus discret et pugnace, solide et surprenant, qu’une toute petite fourmi rouge ? » Parfois, il est difficile d’être une adolescente de quinze ans. Cela l’est d’autant plus quand vous avez un prénom de serviette hygiénique et un nom de gâteau étouffe-chrétien : Vania Strudel.



Une bolosse puissance dix mille : son père est taxidermiste, il a des goûts douteux en matière de décoration. Vania vit seule avec lui depuis que sa mère est morte quand elle avait huit ans, sa meilleure amie souffre du « fish odor syndrom », ce qui veut dire, dans la langue de Shakespeare... qu’« elle pue la poiscaille » !



Mais Vania a de la ressource. Surtout depuis qu’elle a reçu un mystérieux courriel anonyme lui demandant d’agir telle une fourmi rouge, afin de sortir du lot de toutes les fourmis noires... Elle a donc décidé de s’assumer et de résoudre son problème numéro un : casser l’idylle entre son meilleur ami d’enfance Pierre-Rachid et Charlotte Kramer, son ennemie jurée, appelée aussi « Charlotte Crevure Poufiasse Kramer ». Et aussi de découvrir qui est le mystérieux auteur du mail entomologiste.



La Fourmi rouge est un roman qui part dans tous les sens et qui n’a pas peur de la déjante. Dans la même veine que Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, ce livre est idéal pour donner la banane à un(e) ado, tout en ne négligeant pas les sujets graves et la difficulté de passer le cap de l’adolescence.



Derrière cet humour débridé se cache tout de même une philosophie : celle de s’assumer. Et les ados ont bien besoin de ce mantra. On ne s’ennuie pas une seconde à la lecture de ce roman très bien rythmé, qui s’avère également être une excellente alternative aux feel-good books formatés (pour les non-anglophones : livres-qui-font-du-bien).



Arrêtez les « feelgoodmachins » insipides : lisez de la vraie littérature jeunesse et optez pour La Fourmi rouge ! Parole de libraire : Vania mettra de la bonne humeur dans votre vie !



À partir de treize ans (... mais pour les adultes aussi !)



Valérie Simonnot,

La Boîte de Pandore (Lons-le-Saunier)



Emilie Chazerand - La fourmi rouge - Editions Sarbacane, collection Exprim' - 9782848659985 - 15,50 €