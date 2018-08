France, terre d'improbables rencontres...

ROMAN FRANCOPHONE – Revoir Marceau de Romain Meynier est un premier roman à la fraîcheur préservée et qui fait preuve d’une élégante étrangeté. C’est l’histoire d’un homme en vacances en Lozère que sa femme, la veille de leur retour à Paris, décide de quitter en l’enfermant à double tour dans la maison de campagne. Elle ne lui laisse ni clés ni explications.









Revoir Marceau donc, qui a mis les voiles : telle est la quête qui se fait prétexte à l’errance pour ce mari délaissé en perpétuel décalage, dans la vie comme dans les sentiments qu’il éprouve.



Tout d’abord, il lui faudra sortir de la maison, puis s’évertuer à chercher du réseau pour son téléphone et au final laisser un peu de vent sur un répondeur, boire quelques verres au village avant de se mettre en route, en partageant la voiture du curé de la paroisse...



De fil en aiguille, des rencontres et des questions existentielles affleurent. Le temps s’écoule au rythme des scènes loufoques et singulières, pareilles à des courants d’air qui traverseraient une maison sans faire claquer les portes... Une atmosphère qui n’est pas sans rappeler les films de Bruno Podalydès. Autour du narrateur, c’est une petite effervescence.



Entre manifestation d’agriculteurs et grande procession catholique, il y a la bienveillance des regards, un brin de fantaisie et un train qui tombe en panne. Il choisira d’en descendre au village en contrebas, oubliant sa belle raquette de badminton, avant de regagner Paris.



Cette belle nonchalance au fur et à mesure des rencontres se transforme, en un clin d’œil à Boris Vian, en prise de conscience. Les sentiments se dessinent et s’affirment comme le moteur de ce voyage a priori sans dessein, car « de toutes les réjouissances, le jeu de l’amour n’est pas de ceux que l’on dispute à la légère ».



Le tout est d’avoir le double des clés.



Bruno Badoy,

Les Cordeliers (Romans-sur-Isère)

Romain Meynier – Revoir Marceau – Cambourakis –9782366242935 – 15 €