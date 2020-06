Franck Gouéry, Le Voyage d’Erasme - Prix Mieux comprendre l'Europe

Franck Gouéry, inspiré par le Petit Prince de Saint-Exupéry, nous conte l’aventure de l’Europe — ses hauts et ses bas comme dans toute activité humaine — à travers la rencontre dans un désert entre le narrateur et un petit garçon Érasme. Érasme qui s’entretient aussi avec un fennec utilise un langage imagé et symbolise l’Europe par une fleur bleue.Il raconte ses discussions avec une historienne, un homme d’affaires et un journaliste qui lui ont montré que ceux qui font l’Europe la font trop souvent égoïstement. Quand il a rencontré un professeur d’université, il a vu qu’il ne partageait son savoir sur l’Europe qu’avec les autres professeurs d’université.Le vrai souffle du livre se trouve dans une réflexion, sur le sens de la solidarité. Solidarité en Europe, solidarité entre l’Europe et l’Afrique illustrée par le réveil du narrateur sur une embarcation de fortune à Lampedusa, main dans la main avec un jeune Africain.Dans un souci pédagogique, le livre se termine par une chronologie de l’Histoire européenne et 19 notices biographiques : d’Adenauer à Simone Veil, en passant par De Gaulle, Gasperi, Jacques Delors, F. Mitterrand, Jean Monnet, Robert Schuman ou Vaclav Havel. Avec ses notes de bas de page renvoyant aux grands textes fondateurs de l’Europe, il permet de se remémorer une aventure que l’on a apprise dans des livres savants en renouant avec la poésie de l’enfance.Ce livre vise les enfants et les adolescents qui s’interrogent sur la belle aventure européenne. Mais il est possible qu’il soit mieux adapté à la lecture des adultes.Franck Gouéry – Le Voyage d’Erasme, si l’Europe m’était contée – Editions Non Lieu – 9782352702870 – 12 €