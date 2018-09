Frère d’âme : le chant tragique du conte guerrier

ROMAN FRANCOPHONE - C’est la voix du tirailleur sénégalais Alfa Ndiaye qui se fait entendre, à la manière d’un griot, dès l’ouverture de Frère d'âme publié lors de cette rentrée littéraire 2018 par David Diop. Une voix de conteur africain, aux formules répétitives, presque incantatrices, souvent poétiques. Un récit qui s’enracine dans l’expérience traumatisante de l’agonie et de la mort au front, près des tranchées de Mademba Diop, ce tout jeune homme qui était plus qu’un frère pour Alfa Ndiaye.





Le ventre déchiré par un coup de baïonnette, Mademba Diop supplie son frère d’âme d’abréger ses souffrances.



« Trois fois il m’a demandé de l’achever, trois fois j’ai refusé. C’était avant, avant de m’autoriser à tout penser. Si j’avais été alors tel que je suis devenu aujourd’hui, je l’aurais tué la première fois qu’il me l’a demandé »



C’est bien cette expérience limite de la mort vécue à travers la mort de son compagnon qui conduit Alfa Ndiaye à basculer dans une folie sauvage. Et cette sauvagerie, si elle est attendue des tirailleurs sénégalais pour figer dans la peur les soldats allemands, finit par terroriser aussi ses compagnons d’armes. Il est devenu, aux yeux de tous, un sorcier, mais un sorcier dévoreur d’âmes, un « dëmm ».

Celui qui coupe les mains des ennemis qu’il abat devient criminel.



« Par la vérité de Dieu, toute chose porte en elle son contraire. Jusqu’à la troisième main, j’étais un héros de guerre, dès la quatrième je suis devenu un fou dangereux, un sauvage sanguinaire. Par la vérité de Dieu, ainsi va le monde : toute chose est double. »

Pour calmer cette folie, pour la cacher, il sera envoyé à l’arrière, l’autre face de cette horrible guerre, le lieu des blouses blanches qui soignent la folie. Mais aussi le lieu de la remémoration de l’enfance, des années insouciantes passées dans les traditions de son village natal, Gandiol. L’autre face aussi de cette vie fauchée avant l’arrivée en France pour s’engager dans la Grande Guerre.

Par un talent d’écriture remarquable, David Diop, aujourd’hui maître de conférences à l’université de Pau, nous plonge dans l’esprit de ce tout jeune homme qui a fait le choix, aux côtés de son ami de toujours, de quitter son village natal, Gandiol, pour parcourir le monde grâce à l’opportunité offerte d’aller faire la guerre en France. Mais ce qui devait être une opportunité se change en tombeau, en fleuve de sang parmi les obus, la boue et les rats dans les tranchées.

La confrontation à l’horreur systématisée, industrialisée fait vaciller l’esprit d’Alfa Ndiaye. A quelle valeur se raccrocher dans ce monde inconnu ? Comment comprendre et se faire comprendre quand les paroles françaises du capitaine Armand ne lui arrivent que traduites par Ibrahima Seck, son « aîné croix de guerre chocolat » ?

Qu’a pu représenter comme bouleversement physique et moral l’arrivée au front pour ces tirailleurs sénégalais qui n’avaient souvent connu que le village qui les avait vu naître ? A travers l’immersion dans la conscience d’Alfa Ndiaye, on accède à ce regard de l’autre. Et c’est par la richesse de son phrasé évocateur que David Diop nous donne à entendre un chant tragique, souvent horrible, souvent touchant de simplicité et de naïveté.



David Diop - Frère d'âme - Seuil - 9782021398243 - 17 €