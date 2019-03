Fuir hors d’haleine loin du mensonge

Laure Amblesec

Oyana, installée à Montréal, est née à 6.000 km de là, sur la côte basque, le jour-même de l’attentat de l’ETA qui a tué en 1973 le bras droit de Franco, Carrero Blanco. Quarante-cinq ans après, sa vie bascule avecl’autodissolution de l’organisation basque. On suit à bout de souffle sa course éperdue, après un départ en forme de sauve-qui-peut.Plamondon, venu du Québec et qui vit dans la région de Bordeaux depuis une vingtaine d’année, ne se prive pas pour autant de nous faire voyager dans la culture basque, avec des pages passionnantes sur l’histoire de la chasse à la baleine et de la découverte de Terre Neuve en 1710.En toile de fond se dessinent la question de l’identité et un questionnement lancinant sur les “ismes” - régionalisme, indépendantisme, nationalisme…- de part et d’autre de l’Atlantique, au Pays basque comme au Québec.Plamondon, dont le précédent roman, Taqawan, paru chez Quidam , a obtenu le Prix France-Québec 2018, interroge aussi la violence et le mensonge, agitant des spectres qui hantent notre monde à l’heure de l’arrestation de Cesare Battisti et de la traque des anciens brigadistes.Avec ses phrases coup de poing et pourtant retenues, une construction mêlant la confession épistolaire au récit distancié, rythmé par un tempo digne du Blue Rondo a la Turk, le récit nous emmène au galop vers un dénouement inattendu."C’est en soi que se joue la vraie guerre d’indépendance”, nous assure l’écrivain. Il a placé son livre sous les auspices de Marguerite Yourcenar dont un passage cité en exergue contient cette phrase: “s’il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d’expliquer sa vie”.Eric Plamondon - Oyana - Quidam - 9782374910932 - 16 €