Ganda, l'odyssée de la licorne

ROMAN FRANCOPHONE - Ganda est un rhinocéros à une époque où le monde dit civilisé ignore ce qu’est un rhinocéros. Cadeau empoisonné du vénérable sultan Muzaffar à l’Amiral portugais Alfonso de Albuquerque, qui vient de conquérir Goa et Malacca, Ganda, ce curieux animal à corne, va traverser, comme un trophée, les océans, en compagnie du petit Ossem, cornac intouchable et affabulateur qui saura se faire aimer des puissants.





Eugène, écrivain vaudois aux multiples casquettes et innombrables talents, reconstruit une fable racontée par bien d’autres avant lui. Comment ne pas tomber sous le charme de cet odyssée pachydermique, qui parvient, sous couvert d’une écriture légère, drôle et décalée, à évoquer des thématiques graves, qui monopolisent le débat public et attisent les tensions.



Depuis la nuit des temps, on tente d’éloigner celui que l’on ne connait pas, on l’embarque sur un bateau pour voir si d’autres sont prêts à l’accueillir et on le contraint par tous les moyens à l’assimiler à notre monde.

Les scientifiques, les philosophes et autres savants de la Cour du roi du Portugal décréteront que Ganda est une licorne, car « les livres dans lesquels toutes les bêtes sont dessinées, et qu’on appelle (…) des bestiaires, comportent inévitablement une licorne. »



Si les références ont considérablement changé depuis le 16e siècle, il demeure que les hommes « un jour, ils te couvrent de fleurs et le lendemain ils t’égorgent pour une fête… »



Petit traité de tolérance et d’humanisme animal, Ganda n’est autre que l’histoire d’un étranger qui deviendra immortel sous le pinceau d’Albrecht Dürer…









Note à Eugène : merci enfin de reconnaître l’existence réelle des licornes, et ne plus les cantonner à leur statut d’animal de légende !





Eugène – Ganda – Slatkine – 9782832108826 – 19 €