George, le garçon qui se sentait petite fille

Ce roman est une pépite : un plaisir d’histoire, un trésor de finesse et d’intelligence humaine. George veut de tout son cœur jouer le rôle de Charlotte l’araignée dans la pièce de l’école. George est passionné par ce rôle.









Parce que George, s’il a tout d’un petit garçon, est une fille au fond de lui. Heureusement du côté de George, il y a une meilleure amie en or qui prend les choses comme elles sont et qui sera une alliée extraordinaire ; il y a aussi un grand mélange d’amour, de maladresse et d’inquiétudes chez sa maman ; il y a un grand frère finalement plus subtil qu’on ne le croit, il y a le théâtre et son évasion...



Et il y a chaque lecteur et chaque lectrice qu’Alex Gino place derrière l’épaule de George.



Cette question sur soi, si grande pour un enfant, Alex Gino nous la transmet avec une simplicité de maître. Dès les premières lignes, la note est donnée et la grammaire vient en renfort. George est accordée au féminin et c’est son point de vue qu’on adopte. Alex Gino réalise une prouesse. Sans pathos, sans surligner ni justifier. Chez lui, la narration prime avant tout.



Une histoire super chouette où l’auteur parvient à nous poser une question pas simple sur l’identité sexuelle, de manière belle et évidente. La sensibilité, une belle porte d’entrée pour la réflexion. Alex Gino, adulte transgenre qui ne se définit ni comme un homme ni comme une femme, a mis une dizaine d’années pour écrire ce premier roman, dont le résultat est d’une grande finesse et d’une infinie sensibilité.



À offrir aux enfants qui se posent des questions, aux enfants qui ne s’en posent pas, aux enfants qui aiment lire, à ceux qui n’aiment pas parce que ça se lit vraiment bien, aux adultes qui croient savoir, aux adultes qui ne savent pas, à lire soi-même.



Merci, Alex Gino, merci, George.



Édith Wustefeld,

Le Point Virgule (Namur)

en partenariat avec le réseau Initiales





Alex Gino, trad. Jean-François Kerline – George – L'école des loisirs – 9782211227452 – 14,50 € | Ebook 9782211231992 – 10,99 €