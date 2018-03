Gratte-ciel : 45 défis architecturaux de New-York à Dubai

D’un format original adapté à son contenu, le livre de l’architecte américain John Hill présente 45 constructions d’immeubles hauts, voire très hauts, répartis dans le monde entier et offre simultanément au lecteur, un ouvrage technique et esthétique et un moment d’évasion géographique et historique.



Aussi instructif que dépaysant, simple dans sa conception et d’un accès immédiat, il présente ces bâtiments hors-normes par continent, rend compte de leur grande variété, en fonction des époques, des conditions climatiques, géologiques, sismiques et anémométriques mais aussi des promoteurs, des architectes et ingénieurs, des avancées technologiques, propres à réaliser des prouesses de plus en plus fascinantes.



180 images, photographies et illustrations témoignent d’un espace urbain en constante évolution, où la hauteur, la forme et l’aspect des bâtiments sous-tendent la richesse des villes et des états et révèlent également l’utilisation de matériaux de plus en plus performants.



Composé également de mesures chiffrées qui donnent le vertige (hauteur, nombre d’étages, d’ouvriers, durée du chantier…), enrichi de détails intéressants (parfois curieux) sur la structure du bâtiment, l’histoire du site, les astuces et les anecdotes de la construction, les gratte-ciels deviennent progressivement tous très particuliers et singuliers.



Ainsi au-delà des icônes légendaires que sont devenus l’Empire State Building, Le One World Center ou l’Agbar, il est intéressant de découvrir selon les pays, une architecture aux formes de plus en plus effilées, en torsion, avec des flèches, aux parois de verre et de remarquer que l’Europe n’est pas en reste en matière d’innovation (voir par exemple la tour du Turning Torso à Malmö, l’Istanbul Sapphire en Turquie ou encore l’Evolution Tower à Moscou, atteignant une vitesse de construction moyenne de sept jours par étage et dont la forme en torsion est impressionnante.)



Bref, inutile de lever les yeux, ces immeubles sont face à vous, à hauteur de regard et que vous soyez ou non sensible à la démesure de ces réalisations, ils sont incontournables dans le paysage urbain contemporain et relèvent souvent de véritables défis architecturaux.



En fin d’ouvrage, un glossaire utile pour le néophyte en génie civil et un index par mots-clés pour choisir une lecture en fonction de ses préférences (plutôt béton ou acier ? Ascenseur ou escalier ? Toit ou sous-sol ?)



Un seul regret, l’ouvrage ne présente aucun projet futur.



Pour en savoir davantage, l’auteur dispose d’un site internet www.world-architects.com



John Hill - Gratte-ciel - Editions Alternatives – 9782072764233 – 20 euros.