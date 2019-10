Gustave Doré et Toulouse-Lautrec à l'affiche

Contes de Perrault. Gustave Doré

Nuits de Paris. Henri de Toulouse-Lautrec

Dûment introduites par les conservateurs des collections dont elles sont issues, les planches détachables, imprimés sur papier de 280 gr, proposent à leur verso quelques explications et citations.L'édition des Contes de Perrault illustrée par Gustave Doré paraît en décembre 1861 pour le compte des éditions Hetzel. Livre d'étrennes destiné aux enfants sages, les gravures de l'artiste dépassent pourtant, grâce à son immense talent, les limites traditionnelles de l'illustration enfantine.L’introduction par Jean-Marc Chatelain, directeur de la Réserve des livres rares à la BnF, permet de comprendre combien Gustave Doré, encore très jeune, est révolutionnaire dans sa manière de traiter l’illustration : elle n’est pas la « réalisation » d’une scène, mais bien une illustration visant à faire ressentir au lecteur l’émotion suscitée par le texte.Peur, angoisse, danger, foisonnement de vie, toutes les émotions sont suscitées par le travail du graveur et l’incroyable force de ses compositions.Toulouse-Lautrec nous entraîne dans le milieu interlope des nuits parisiennes de la fin du XIXe siècle, de Montmartre aux Grands Boulevards. Client assidu des cabarets, bals publics, cafés-théâtres et autres lieux de divertissement nocturne, il en a croqué les figures les plus légendaires comme la Goulue, Valentin le Désossé, Aristide Bruant, Jane Avril, Yvette Guilbert...Femmes de scènes, mais aussi de l’ombre, de renommée et/ou de petite vertu, c’est l’âme d’un quotidien âpre ou douillet, et d’une intimité mélancolique que ses lithographies en couleurs donnent à voir.Valérie Sueur, conservatrice au département des Estampes et de la photographie, permet dans son introduction de mesurer combien Toulouse Lautrec, imprégné de l’art japonais de l’estampe, poussera la technique lithographique dans ses retranchements, par la grâce de son œil de peintre.Et l’on comprend, à la vue de certaines planches plus méconnues, quelle influence majeure il eût sur certains peintres. Certaines appelant Vuillard ou Bonnard, dans cette mélancolie précise et silencieuse d’un temps révolu, ou d’une femme aimée.Gustave Doré – Contes de Perrault – BnF éditions – 9782717728040 – 19.90 €Henri de Toulouse Lautrec – Nuits de Paris– BnF éditions – 9782717728033 – 19.90 €