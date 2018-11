Haka, conte des origines : et voir à nouveau le soleil

ALBUM JEUNESSE - Si les All Blacks me sont certes familiers, ce doit être génétique, car au-delà des 5 nations qui devinrent 7 et de la CPM, je n’ai point de « culture rugby ». Mais j’avoue avoir toujours été saisie par la puissance des hakas que je n’ai jamais vus qu’au gré de diffusions télévisuelles. Haka, publié par les éditions Vents des Iles, vous mène aux temps où le temps n’existait pas, et vous offre le conte des origines.

C’est l’histoire du plus ancien Haka maori, le « Ka mate ». Parce qu’un conte ne se raconte pas dans une chronique je ne vous en dirai que ceci : Te Rauparaha est grand chef de la tribu maori Ngāti Toa. Menacé par ses ennemis, il doit fuir pour se protéger. Et devra affronter peurs, doute, abandon de soi-même, obstacles et souffrances, pour devenir un héros et célébrer le miracle qu’est la vie. En racontant la sienne aux membres de la tribu.

Alors oui, « il était une fois » place Haka dans l’univers du conte. Univers incarné par la palette feu et terre de l’illustrateur Andrew Burdan, on y retrouve les codes que nous connaissons de cette culture : tatouages, clans, chants et danses… Une grande tension et une grande force se dégagent du dessin, en particulier des corps en mouvement. Des tableaux quasi rupestres projettent le conte hors du temps.