Hauts de France : voyage au sein d'une région vibrante

Marie-Laure Fréchet

Avec sa couverture pimpante, son titre qui claque en magenta et un beau format A4, il annonce de suite la couleur. On y sent clairement la patte du journaliste toujours en alerte.Ancien rédacteur en chef adjoint de La Voix du Nord, qu’il a quittée il y a trois ans après trente-huit ans de carrière, Bruno Vouters retrouve ici avec jubilation le cœur du métier : aller sur le terrain, à la rencontre des gens. « Ce n’est pas d’un bureau confiné qu’on peut donner des leçons à la terre entière, j’en ai trop souffert quand je travaillais dans un grand quotidien d’information », rappelle-t-il dans la préface.Durant plus de deux ans, il s’est donc lancé sur les routes des Hauts-de-France, pour « prendre conscience d’une nouvelle géographie ». Non sans une période de doute, croulant sous les piles de livres et de documents accumulés. « J’allais être enseveli vivant. Les Hauts-de-France, par quel bout les prendre ? »C’est par le « haut des hauts, où vit aussi la France d’en bas », en suivant les contours de la nouvelle région avant d’en parcourir l’intérieur, de Bray-Dunes à la Baie de Somme, d’Ault à Château-Thierry, de Soissons à Bouvines et de Lille à Amiens, qu’il trace quatre parcours au fil d’une écriture au long cours, volontiers intimiste.Mais déformation professionnelle oblige, Bruno Vouters ne peut s’empêcher de « faire émerger des sujets à traiter », culturels ou sociétaux, qu’il confie à d’autres journalistes et anciens collaborateurs, dans des pages-encadrés.« Il faut lutter contre le désenchantement et s’éloigner des appréciations réductrices et bienveillantes sur les Hauts-de-France, pour montrer les atouts de ce territoire foisonnant », rappelle-t-il. Son « voyage » en est un convaincant témoignage.Bruno Vouters – Hauts de France le voyage – Editions de l’Aube – 9782815930833 – 24 €