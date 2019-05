Hommes et pères, guerre de fantômes

Les hommes se battent et les femmes les soignent, mais quand ils reviennent sans avoir triomphé, qui sont-ils?

Et alors, que feront les femmes?

Oui, que se passera-t-il ?

Laure Amblesec

Avec des pages magnifiques, une écriture brûlante, il nous raconte comment la violence peut décomposer un être de l'intérieur, comme une centrale nucléaire « qui silencieusement rayonne, invisible et toxique ». Et gangrener tout un pays, génération après génération. Une phrase terrible ouvre le roman et le scande jusqu'au bout : « je n'aimerais pas que mon père atteigne quatre-vingts ans ».Le titre est tiré du poème d'Arthur Rimbaud « Mauvais sang » (Une saison en enfer) : « les femmes soignent ces féroces infirmes retour des pays chauds ». Dans ses chapitres où le père et le fils se racontent à tour de rôle, la mère, « Aimée », soigne le père mais le fils, lui, est quitté par sa compagne.« Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'oeil furieux : sur mon masque, on me jugera d'une race forte », dit encore Rimbaud. Le père, lui, clame des antiennes racistes depuis son fauteuil roulant ; le fils ne peut que « l'éteindre », comme une radio qui radote.Le roman du père et du fils Aerbi (a-r-b, trois lettres qui sont d'ailleurs à la racine du mot « arabe ») se déroule entre Lyon et l'Algérie. Il convoque de puissantes figures, depuis un romancier pro-Algérie française qui a la prescience des événements - il écrit Le Vilain Petit-Clamart avant l'attentat contre le général de Gaulle - jusqu'à des architectes qui se veulent les démiurges de « la ville de demain », bien loin des souvenirs. Des architectes inspirés de Fernand Pouillon, Le Corbusier ou encore François-Régis Cottin, créateur de Notre-Dame du monde entier et des barres de La Duchère à Lyon où des milliers de rapatriés d'Algérie se réfugieront, incarnation de leur déracinement.Ces ambitions qui traduisent en béton les rêves et la violence de la fin de la période coloniale pour la France sont plaisamment rapprochées de celles du général, surnommé « le grand Ensemble ». Avec des blessures mémorielles, comme ce monument aux morts de La Duchère qui est en fait celui ... d'Oran, rapatrié en 1968.Le roman nous fait vibrer, aussi, avec le père cherchant éperdument dans la foule à Marseille son Aimée rencontrée sur le bateau de l'exode des pieds-noirs. Il nous donne envie de vomir en évoquant les accointances des anciens de l'Algérie française avec l'extrême droite. Et nous fait pleurer devant l'impuissance velléitaire du fils et sa résignation.Surtout, il nous interroge :Alexis Jenni - Féroces infirmes - Gallimard - 9782072834332 - 21 €