Hool, une place au coeur de la meute

ROMAN ETRANGER - Voyage au cœur de la violence, dans sa plus rageuse expression, Hool de Philipp Winkler ne ressemble à rien. Pas de filtre, le monde est peut-être dur et triste. Et parfois drôle. L’important est de ne passer à côté d’aucun instant. Heiko Kolbe en sait quelque chose.





Perdu, héritier d’un passé dévasté, Heiko a fondé sa propre famille : pas de procuration, il s’est recomposé des frangins, des parents, un noyau familial uni autour d’une unique cause. La violence. Et si, dans la ferveur des stades de football, le public vient à la recherche de sensations sportives et fortes, lui s’en tamponne. Sérieusement.

Seul compte ce que les affrontements apporteront : toute une culture de la colère qui s’exprime dans ce groupe de hooligans qui a remplacé une mère partie, un père alcoolique. Au quotidien, c’est dans le gymnase que possède son oncle qu’Heiko travaille. Il y fréquente motards et skinheads...

Et les soirs de matchs, c’est l’effervescence : le goût du sang monte, et Hanovre devient leur terrain de jeu. Comme pour un match, mais sans règle, sans public. On ne fait pas peur aux passants, on n’agresse pas. Les technologies contemporaines permettent d’organiser des combats clandestins, avec pour unique objectif de frapper. Fort. Très fort.

Loin des yeux, de la police, on se regarde comme deux meutes qui veulent en découdre – des troupeaux de rhinocéros, dit Heiko, prêts à charger. La troisième mi-temps peut démarrer, l’adrénaline coule et bouillonne.

Et derrière tout cela, un parcours humain totalement incroyable : la claque littérale d’une écriture qui brosse un tableau intime et implacable de la vie urbaine. De ces groupes en marge de l’existence, dans ce XXIe siècle où tant de repères passés ont volé en éclat.



C’est la classe ouvrière déconfite à l’époque postindustrielle. C’est l’histoire de l’homme, du mâle, et de la masculinité remise en question. Parce qu’avant tout, créature capable de solitude, l’homme recherche avant tout la proximité des siens.

Comme une meute, qui se cherche pour que chacun vive et ressente la chaleur du groupe. Édifiant.

Philipp Winkler, trad. Pierre Malherbet – Hool – Fleuve Editions – 9782265117303 – 19,90 €