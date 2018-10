Il faudra prendre soin d'elle, puisque je suis partie

ROMAN FRANCOPHONE - « Rien ne paraît troubler la paix trop épaisse et poisseuse de cette chaude journée d’août. » Pourtant, Jo a tenté de se suicider en prenant des médicaments, « la fille du pharmacien a voulu mourir en vidant sa boîte à pharmacie ». Ce sont les miaulements insistants de sa chatte, Madame Kosta, qui ont alerté Monique Loiselier, la gardienne de l’immeuble.



Plongée dans le coma, la jeune femme est emmenée par les pompiers. À l’hôpital, chambre 42. « Prenez-soin d’elle » est l’unique message laissé par Jo. La gardienne informe et rassemble les proches. Rachel l’amie d’enfance, Alban le frère, Franck l’amant, Georges le père, s’engagent à veiller sur le chat en attendant, peut-être, le retour de Jo.



Dans l’appartement vibrant de sa présence, ils se succèdent un temps sous « l’œil immense » de Madame Kosta. Chacun entre en lui-même, interroge, dissèque le passé, regrette de n’avoir rien vu, rien écouté, mal compris, rien empêché.



« Chacun attend de l’autre une parole qui ne vient pas, tu n’y es pour rien, ce n’est pas ta faute, une parole qui, viendrait-elle, ne pèserait pas, car seule Jo, dont le geste accuse, pourrait prononcer le mot qui innocente. »



Madame Loiselier, sage gardienne à rebours des clichés, sait que « surtout dans ce genre de circonstances malheureuses et pas naturelles, s’agit pas de distribuer trop à la hâte le bien et le mal. » Trois semaines durant, les blessures se pensent et tentent de se panser.



Avec son habituelle maîtrise de l’introspection, Ella Balaert reprend des thèmes qui lui sont chers : le masque social, l’identité, le poids des mots ou leur inanité... Jo, présente-absente dans le livre, « jamais une, jamais entière dans la réfraction et la fragmentation des souvenirs » a poussé ses proches dans leurs retranchements.



La force de son geste les incite à démêler, un à un, les fils de leur propre vie. À quelque chose malheur sera-t- il bon ?



Alexandra Oury



N.B. : Ella Balaert a également publié, en février 2018, Petit bouton de nacre aux éditions Cours toujours.





Ella Balaert - Prenez soin d'elle - Editions des femmes - 9782721006806 - 13 €