Initiée : de la fantasy Young Adult pour le premier roman de Snag Fiction

Les lecteurs Young Adult peuvent se réjouir : voilà que débarque Snag Fiction (Snag pour « addict, accro » ), tout nouveau label consacré à l’imaginaire et privilégiant une nouvelle génération d’auteurs. Et pour son grand lancement dans l’aventure éditoriale, la maison compte sur Initiée, premier tome de la trilogie Lune pourpre et tête de proue d’une collection destinée à accompagner le lecteur ado vers l’âge adulte… Au programme : aventure, romance et magie.







Lilith, fille de paysan, vit en autarcie dans un village reculé, rongé par les superstitions et les cultes de divinités. Obligée de dissimuler sa vraie nature, elle reçoit un jour la visite d'un homme très singulier, qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith va devoir faire face à de nouvelles responsabilités, dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Hibendrill sa splendeur d'antan.





C’est la Française Laëtitia Danae qui a la lourde tâche de lancer Snag avec un pavé de 500 pages et une histoire qui s’étendra sur 3 tomes. Et pour un premier roman, le style d’écriture se révèle solide et prometteur, un bon signe pour la suite, qui devrait paraître d’ici quelques mois.





Il faut avouer que le cadre est plutôt classique : une jeune élue qui devra destituer un tyran, une quête initiatique au sein d’un peuple magique, un triangle amoureux pour romancer le tout… Si les habitués du genre devraient rester sur leur faim, Initiée a en revanche tous les atouts pour séduire les lecteurs de YA, voire convertir de nouveaux adeptes à la fantasy.





Durant la première moitié du livre, c’est la jeune Lilith, 10 ans, que nous propose de suivre l’auteure, avant de la voir grandir pour atteindre 18 ans en fin de roman. C’est toute une évolution du personnage à laquelle nous assistons, nous permettant d’aller directement aux passages intéressants de la vie de l’héroïne. Cependant, ce n’est pas Lilith qui retiendra notre attention, son caractère s’avérant souvent en décalage par rapport à son jeune âge ou trop impétueux et égoïste vers la fin du roman.





Heureusement, Laëtitia Danae nous expose toute une galerie de personnages secondaires, chaque lecteur en aura donc pour son compte. Mutiane l’Amazone en est l’un des plus travaillés : son apparente antipathie et les mystères entourant son passé aiguisant facilement la curiosité. Quant aux loups, animaux totems accompagnant nos héros, ils se trouvent plutôt attachants et bien plus posés que leurs pendants humains, Shae et Melenken en tête.





Globalement, l’intrigue est maîtrisée par l’auteure, aidée par un style agréable et fluide, bien que les dialogues ne soient pas toujours inspirés – on pense aux passages avec le ténébreux Helian… Laëtitia Danae se sert surtout de ce premier tome pour introduire son univers et ses personnages, et c’est véritablement dans le dernier tiers du roman que la machine se met en marche avec son lot de rebondissements et d’action ; le deuxième tome devrait ainsi passer une à deux vitesses.





En somme, les 500 pages de ce premier opus se lisent à grande vitesse, avec le bon ton de nous présenter une intrigue qui ne s’achève pas sur un cliffhanger insoutenable, tout en laissant de nombreuses portes ouvertes pour les événements du tome suivant… Une suite que nous attendons avec curiosité.





À noter que Snag publie en parallèle le roman Éclaircir les ténèbres, de Nicolas Bouchard, dans une deuxième série consacrée cette fois au fantastique. Au total, ce sont 5 collections que prévoit de lancer la maison, explorant les genres du contemporain, de la SF ou de la pop culture… Un projet ambitieux appelé à séduire de nombreux jeunes lecteurs… À surveiller de près !





Laëtitia Danae – Lune Pourpre, T1 : Initiée – Snag Fiction – 9782490151004 – 18 €