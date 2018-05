Intoxiqué aux vapeurs du quartier, “Brooklyn était tout simplement toxique”

Le journaliste musical français Karim Madani nous entraîne dans une plongée noire et passionnante dans les banlieues abandonnées de New York à travers les destinées de quatre gangsters juifs new-yorkais. La vie est dure, sombre dans le Brooklyn des années 1990, avant que le procureur Rudolph Giuliani ne devienne maire de New York et ne fasse substantiellement baisser la criminalité.





Un des personnages, Ethan Horowitz, est un habile voleur de voitures. Il passe néanmoins par la case prison, pincé pour le vol d’une Pontiac appartenant à un flic. Deux ans de taule plus tard, Ethan est back in the game et rejoint les lo-life, le gang qui a rhabillé le hip-hop en Ralph Lo (sic).



Puis passe à un business plus juteux, mais évidemment plus dangereux : « Les psychologues avaient tenté de comprendre sa cartographie mentale, essayé d’emprunter toutes ces autoroutes censées mener à un enfer familial, la drogue, la maltraitance, mais Ethan n’avait jamais été maltraité. Brooklyn était tout simplement toxique. Des gens s’intoxiquaient à l’amiante, lui c’était aux vapeurs du quartier. »



Il y a aussi JJ qui a monté son propre groupe de jeunes filles juives. Celles-ci, bien qu’au départ filles modèles, décident d’en découdre avec l’un des plus dangereux gangs latino, les Latin Kings. Touchant de plus près au milieu, elles vont s’y brûler les ailes. Quant aux deux frères Ill Bill et Necro, ils balancent entre vie de gang et carrière dans le hip-hop. Mais pourquoi n’embrasseraient-ils pas ces deux voies à la fois ?



Au l de ses voyages à New York, Karim Madani a rencontré beaucoup de monde dans le milieu du rap : il y puise des personnages bigger than life et nous livre un récit quasi ethnologique. Le lecteur s’entiche facilement de ces destins mouvementés, qui n’aspirent au nal qu’à un avenir meilleur, mais que rien ne prédit.





Comme le rappait Melle Mel pour Grandmaster Flash en 1982 : « It’s like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from goin’ under. » (C’est comme la jungle parfois. Je me demande comment je me retiens de ne pas sombrer. clip en fin d'article)

Adrien Duchesne, Point Virgule (Namur)



Le roman est retenu dans la sélection du prix de la brasserie Barbès, qui sera décerné ce 5 juin.



Karim Madani, Guillaume Guilpart – Jewish gangsta ; aux origines du mouvement goon – Editions 10/18 – 9782264071699 – 6,60 €

