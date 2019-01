Isidore et les autres : les surdoués ne sont pas ceux que l'on croit

Cécile Robin

Il serait solitaire au collège s’il n’avait une amie anorexique et dépressive à soutenir. Isidore rêve d’une fugue qui le libèrerait du terne quotidien et attirerait l’attention sur lui. Pourtant, lors du décès de son père, c’est ce vilain canard de la fratrie qui soude la famille.Écrit sur un mode humoristique malgré des situations plutôt dramatiques, le roman captive grâce à son personnage vif et amusant. Au fil du récit, le héros grandit, sensible aux émotions et aux malheurs des autres.Parmi l’abondante production littéraire actuelle sur les familles dysfonctionnelles, Camille Bordas signe un roman original, sans la facilité d’une issue trop optimiste. Le style oral sonne juste. La voix du narrateur, qui s’exprime à la première personne, révèle un enfant à l’empathie et à l’intelligence humaine remarquable. S’agirait-il d’un autoportrait en creux de l’auteure ?Quoiqu’il en soit, ce récit universel sur la mort et l’amour est un excellent roman d’apprentissage sur une adolescence atypique vécue de manière positive. Pour les lycéens, ce livre facile à lire peut permettre une transition en douceur vers la littérature générale.Camille Bordas - Isidore et les autres - Inculte - 9791095086826 - 19,90 €