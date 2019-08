Itinéraire d'un psychanalyste gâté

Impatient, le vieux médecin compte, il compte les jours, les entretiens restants, les heures et pourtant, il continue de perdre du temps. Avide de liberté, il reste prisonnier des apparences, des habitudes devenues routine, et d’une époque qui semble désuète. Canne, chapeau, secrétaire et restaurant du coin, plus que quelques centaines d’entretiens, centaines d’histoires à écouter et c’est la libération, à moins que...Un quotidien tragi-comique peuplé de caricatures volatiles de ses patients, de petites manies secrètes de praticien et mérite dans lequel planent beaucoup de questions, jamais de réponses. Ses certitudes s’étiolent au rythme des consultations qui s’égrènent, le bestiaire des patients comme casting de la comédie humaine qui se joue entre les quatre murs d’un cabinet, la vie, la mort et surtout la peur. Chapitre après chapitre, la certitude et le calme font place à l’angoisse, au doute et à la solitude. Il sait ce qu’il perd, ce qu’il laisse, ce qu’il ne veut plus, mais sait-il seulement ce qu’il trouvera de l’autre côté ?« J’avais nourri l’idée que la vraie vie, la récompense de tout ce labeur, m’attendait quand je prendrais ma retraite ». Comme un imposteur, après cinquante ans dans l’intimité de son propre cabinet de psychanalyse, l’angoisse se fait reine une fois la porte claquée par le dernier patient de la journée. Qu’y a-t-il après une vie à écouter, à ne pas interférer, à ne pas déranger ? Notre vieux docteur reste « fichtrement incapable de voir ce que cette vie contiendrait qui vaudrait la peine de s’en réjouir ».Faire le vide dans sa vie pour se laisser envahir de l’amertume d’un soi qui ne cesse de grandir dans un corps qui, lui, ne peut plus s’expandre, ne peut plus faire de place. « Le temps s’écoulait en moi comme l’eau au travers d’un filtre rouillé que personne ne se décide à changer ». Jusqu’au jour où, de saint Stephan à son cabinet, la patiente Allemande insiste, agrippe, le rend prisonnier à nouveau, mais de son regard, de sa détresse. Agathe Zimmermann fait son entrée.« Était-ce moi qui me lisais en elle ? », Agathe va le révèler à lui-même dans ses angoisses et dans ses craintes.Son histoire, son dossier médical de saint Stéphane, ses envies suicidaires et sa détermination quasi maniaque à prendre rendez-vous, à parler à notre narrateur mettent le récit en branle. Elle est là pour se battre, pour apprendre à « fonctionner », se relever quand on a plus l’envie de vivre. Elle ne veut plus exister, mais ne souhaite pas de miracle, elle ne veut pas être sauvée ou soignée, elle veut simplement parler.Impensable secret, indicible désir, alors que tout se meurt en elle, il trouve le sens de la vie dans son désir de mourir. Les attentes de l’une emplissent peu à peu l’attente de l’autre.Agathe se fait à la fois fléau et salvation. « Mais enfin, docteur, comment pouvez-vous passer votre vie à soulager la souffrance des autres sans avoir un regard sur la vôtre ? »Agathe devient sa voix, crescendo, sa vérité. Quand les rôles s’inversent, que la patiente que l’on ne voulait ni entendre ni aider se fait attendre et désirer, quand elle le fait réfléchir, quand elle nomme les pensées qu’il se refuse à manifester, ainsi naît Agathe.Anne Cathrine Bomann, trad. danois Inès Jorgensen - Agathe - La Peuplade - 9782924898352 - 18€