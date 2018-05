Jake de Bryan Reardon : sait-on jamais qui sont nos enfants?

Quand l'horreur et le chaos font irruption dans votre quotidien, peut-on encore avoir une vie? Peut-on encore être un père, quel père être quand votre fils semble être le complice de l'auteur d'une fusillade? Jake, de Bryan Reardon, interroge de façon bouleversante les liens familiaux, la paternité ; sait-on jamais qui sont nos enfants?





Simon Connolly, père de deux enfants et marié à Rachel, avocate, a délaissé son métier dans la politique pour se consacrer entièrement à ses enfants. Père au foyer, il gère tant bien que mal la situation.



Un matin, il reçoit un message qui l'informe d'une fusillade dans l'établissement scolaire de ses enfants.

13 victimes sont dénombrées, dont Doug, l'assaillant de cette tuerie qui s'est donné la mort, et ami de Jake, l'aîné des Connoly.



Si Laney, sa fille, est saine et sauve, son fils Jake, lui, demeure toujours introuvable. Pour la police, nul doute que l'adolescent a été le complice de Doug, il est désormais considéré comme un suspect en fuite. Sans fondement, les médias et l'opinion publique l'ont aussi déjà condamné.



Coupable ou pas, Simon ne souhaite qu'une chose, retrouver son fils vivant...



S'il y a des livres qui vous marquent, vraiment, Jake fait partie de ceux-là. Avec cette sensation de boule au ventre, qui grossit, grossit encore jusqu'à vous prendre aux tripes.



Dans la pure tradition du roman noir, Jake pointe les travers de notre société de plus en plus encline et avide à porter un jugement à coups d'ignorance et de préjugés.



Mais Jake c'est avant tout l'histoire d'un père qui revient sur sa relation avec son fils, l'éducation et les valeurs transmises. Un père qui s'interroge, culpabilise, se remet en question.



La force de ce roman réside dans les émotions que l'auteur arrive à faire passer à travers son personnage.



A la fois sensible, subtil, poignant et tristement humain. Et paradoxalement, beau.



Bryan Reardon, trad. Flavia Robin - Jake - Gallimard, Coll. Série Noire - 9782070147243 - 14.99 €