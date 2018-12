Je n'ai jamais voyagé : poésie, boussole intime

Françoise Objois

Celui qui ne se fonde plus sur l’œuvre des autres (Victor Hugo, Nerval, Paul Claudel, Léon Bloy…) mais sur une profonde intimité alliée à une fréquentation de la poésie qui l’accompagne depuis son plus jeune âge. S’appuyer sur les mots pour dire le passage du temps, et traverser les remous de l’existence, en secret, à bas bruits.La poésie comme une compagne qui vous aide à surmonter les épreuves de la vie, la poésie pour dire sa détresse, nécessaire. La poésie pour méditer, philosopher, tenter de mettre les choses en ordre et tenir debout. La poésie pour prendre plaisir à jouer en toute liberté avec les mots. Parfois ils s’entrechoquent, assemblés de manière étrange à la manière d’un tableau surréaliste dont on devrait chercher la clé. Mais qu’importe ! Nous savons que ces mots nous parlent de mémoire et d’éternité.Plaçant son recueil sous les auspices d’Yves Bonnefoy cité en exergue, Emmanuel Godo, tout comme lui, se tourne aujourd’hui vers son « arrière-pays ». On voit donc se dessiner le voyage d’une vie où la rêverie aurait toute sa place, où la violence du monde serait supportable et où l’enfance n’aurait pas disparu.« J’ai pris ce qui me restait de mots et je me suis mis en chemin », et ce chemin croise parfois la mélancolie, l’espérance, la tristesse ou la joie. Vidant son « sac à poèmes » rempli des traces de son corps-à-corps avec les mots qui lui ont permis de sortir de la nuit, Emmanuel Godo ne laisse personne écrire à sa place le poème de sa vie, comme évoqué dans « À mes filles ».

Emmanuel Godo – Je n’ai jamais voyagé – Gallimard – 9782072771996 – 16.50 €