Jean-Pierre Jeunet : portraits de famille(s)

JONAS GUÉRON

On commence tout naturellement par des souvenirs d’enfance et la rencontre avec le monde du cinéma :« Je me souviens que mon grand-père maternel, coiffeur de profession, passait ses dimanches à projeter les films au cinéma Rex de Gueugnon. »Au fur et à mesure des anecdotes sur les coulisses de tournages, le lecteur plonge dans le quotidien du cinéaste depuis ses premiers films jusqu’aux grosses productions avec multitudes de stars.Le livre plaira aux cinéphiles qui verront défiler des noms familiers dont beaucoup formeront la « famille professionnelle » du réalisateur, mais il séduira aussi les lecteurs curieux et néophytes qui ne connaissent son cinéma que de loin.En effet, ces mini-chroniques bourrées d’humour se laissent dévorer toutes seules, sourire en coin. Le livre trouve aussi son intérêt dans le regard lucide que pose le cinéaste sur ses œuvres et les conditions de leur réalisation.Jean-Pierre Jeunet se livre en transparence, avec ses réussites et ses échecs, et offre la possibilité d’un nouveau regard, comme distancié, sur des films devenus cultes. Au final, on a l’impression d’avoir partagé avec l’auteur de Délicatessen son histoire d’amour (qui dure encore !) avec le cinéma, à travers des petites histoires courtes racontées en toute simplicité dans un ouvrage sans prétention et assez attachant.Jean-Pierre Jeunet, ill. Charlie Poppins – 500 je me souviens, anecdotes de tournage – Editions Lett Motif – 9782367162362 – 22 €