Jérôme Leroy : nager vers la Norvège, géographie sensible

PASCAL ALLARD

On prend plaisir à se glisser, à égrener comme lui, avec lui, nos petites péripéties quotidiennes, nos pensées hasardeuses, nos aventures et surtout nos rêves d’aventures. « Dans un demi-sommeil, lors d’un arrêt anormalement long en gare de Vierzon, le voyageur à bord du train désert se demanda soudain combien de filles en cet instant précis, un 10 février à 16h31, faisaient l’amour dans une petite ville un peu triste. »Une douce nostalgie des sous-préfectures assoupies s’installe peu à peu. Il y a des bouquinistes, des cafés, « je me demande souvent, quand j’arrive dans une ville inconnue, où se trouve le bistrot dans lequel le jeune homme seul se réfugie pour lire pendant des heures Mandiargues ou Hardellet […] ».Et des hôtels deux étoiles près des gares, des jeunes filles à bicyclette ou des trains qui prennent leur temps : « Comment voulez-vous désespérer d’un pays où le petit train passe par Saint-Priest-Taurion Brignac St–Léonard-de-Noblat […] avec à bord une contrôleuse aux yeux de forêt. »Avec ce nouveau recueil de poèmes, habité par les auteurs amis comme Jean Follain, Jean-Claude Pirotte ou Richard Brautigan, Jérôme Leroy poursuit une œuvre singulière où se croisent aussi romans policiers et romans jeunesse.Il y déploie, comme il l’écrit dans un de ses premiers recueils, « une certaine qualité de tristesse et de silence », une révolte sourde contre les fausses promesses du monde mais aussi un humour discret qui chasse la complaisance qui pourrait guetter.On savoure ce recueil, on sourit, on rêve, on s’arrête et on se demande si, comme il le dit, « la sagesse consiste à être un personnage très secondaire de James Hadley Chase ».Jérôme Leroy – Nager vers la Norvège – La Table Ronde – 9782710389033 – 16 €