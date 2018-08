Jeu de dupes à l'Hôtel Waldheim

ROMAN FRANCOPHONE - Avec Hôtel Waldheim, François Vallejo s’illustre par un captivant duel entre deux egos sur fond de Guerre Froide. Publié chez Viviane Hamy, l'ouvrage d’une intelligence fine et au suspens d’un roman d’espionnage explore la mémoire et l’Histoire, les interprétations et les (re)constructions. Un brillant effet d’optique.

« Frieda Steigl compulse un ensemble de pages, frénétique, je ne sais pas ce qu’elle cherche, mon nom sur d’autres feuilles, peut-être, pour me le mettre sous le nez. Toutes les phrases que j’ai prononcées et que des forcenés du renseignement s’empressent de signaler.

C’est me faire bien de l’honneur. J’ai sûrement parlé à tort et à travers, au cours de ce mois d’août, mais sans mauvaise intention. Comment pouvais-je connaître le rôle de chacun dans cet hôtel ? Personne ne s’est présenté pour ce qu’il était, je ne l’aurais pas deviné tout seul. »

Difficile de lâcher Hôtel Waldheim tant on a envie de savoir ce qu’il s’est réellement passé — et qui dit vrai. Tout commence par une « survivance des moyens de communication [d]es plus archaïques », une carte postale reçue par notre héros, Jeff Valdera. Cette dernière, anonyme, lui demande de se souvenir de ses vacances passées dans les années 70, lorsqu’il était adolescent, invité en vacances par sa tante à l’Hôtel Waldheim, situé à Davos, en Suisse. Jeff ne se rappelle d’aucun fait majeur et finit par rencontrer l’auteure, Frieda Steigl.Cette dernière, à la forte personnalité, l’accuse d’avoir joué un double jeu entre Est et Ouest ayant mené à la disparition de son père. À travers un long dialogue, Jeff se remémore son séjour à l’Hôtel Waldheim, persuadé de son innocence, tandis que Frieda tente de le convaincre de sa culpabilité.Véritable jeu de dupes, Hôtel Waldheim présente une galerie de personnages dominée par deux protagonistes, Jeff et Frieda. À travers une écriture rythmée et délicieusement imagée, François Vallejo leur dessine des caractères singuliers. Si Jeff est rempli de prétentions et d’estime pour lui-même, Frieda, pleine de colère, cherche justice et rétablissement de la vérité. La confrontation entre les deux personnages, parfois drôle, le plus souvent tendue, les pousse chacun dans leurs retranchements.À la petite histoire de ses deux personnages cherchant à prendre le dessus sur l’autre, se mêle un contexte plus élargi. Fait remarquable, François Vallejo fait revivre la Guerre froide en Suisse, terrain « neutre » où agents de la Stasi et filière d’exfiltration d’intellectuels en RDA se côtoient, s’observent et se devinent. Jeu de pouvoir qui se prolonge jusqu’à la confrontation entre Jeff adulte et sa contemptrice.



En filigrane, Hôtel Waldheim se fait l’illustration du récit de l’Histoire, de sa construction et de ses enjeux. Frieda présente des archives à Jeff, preuves ultimes, à son sens, de sa culpabilité. Jeff lui en livre une autre interprétation. Vérité ou mensonge de l’histoire, crédibilité des sources, souvenirs personnels… Finalement, Frieda et Jeff se livrent une guerre de lecture, celle qui va déterminer leur identité future.





François Vallejo — Hôtel Waldheim — Viviane Hamy — 9782878589887 — 19 €