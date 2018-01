JR, Inside out : un projet gratuit, ouvert à tous

JR expose hors-les-musées. Ses œuvres sont visibles dans les rues du monde entier et s’adressent ainsi à tous. Inside out est un projet participatif et global avec comme objectif de “changer le monde”.





“Je fais le vœu que vous vous mobilisiez pour les causes qui vous importent en participant à un projet artistique mondial, et tous ensemble nous allons transfor­mer le monde”.





Inspiré des collages grand format que l’artiste effectue dans la rue, Inside Out donne à chacun l’opportunité de partager son portrait et de faire passer le message qui lui tient à cœur. C’est une plateforme globale qui permet à chacun de partager son histoire et de transformer un message personnel en œuvre d’art publique. Financées par des dons volontaires, plus de 300 000 affiches ont été envoyées dans plus de 140 pays.



Le livre, co-écrit par JR, Chris Anderson, Pharell Williams et Marc Azoulay, contient trois cents illustrations issues de ce projet et une série de textes mettant en perspective l’œuvre de l’artiste contemporain.



De quoi ravir les inconditionnels de l’artiste et les amateurs de Street Art.



De la genèse du projet en 2011 jusqu’aux réalisations plus récentes, l’ensemble de ces collages participe d’un activisme, d’un engagement personnels en faveur d’un “idéalisme d’humanité”. Et toutes les actions qui sont répertoriées par ordre alphabétique témoignent également (en quelques mots) de leur volonté d’ouverture à l’autre, de respect et de tolérance, de liberté et de solidarité, de collectif.



Exhaustif et dense, l’ouvrage rend bien compte de l’universalité de ce projet, de son extrême vitalité et invite à y prendre part soi-même. Curieux et innovant.



De New-York à Ramallah, de Calais à Paris, jusqu’au Pôle Nord, découvrez ces visages humains collés sur les murs des villes, entre les espaces publicitaires, sur des murs de prisons, sur des cheminées, des toits, sur des trottoirs, des routes, des falaises, des containers, des bateaux… Imaginez leurs destinées, appréciez leur côté éphémère, leur force ordinaire, leur parfaite adaptation au support, comme intégrés à la réalité, faisant corps avec l’environnement. Juste à leur place. Accordés au milieu d’où ils jaillissent. Beaux, vivants, lumineux.



De l’art en ville, de l’art pour tous ! Et près de chez vous, sûrement.



Plus d’infos sur www.insideoutproject.net





Collectif – JR, Inside, out – Collectif – Actes Sud – 9782330085070 – 256 pages – 49 euros.