Kaamelott, un livre d’histoire. C’est pas faux !

Issu d’un colloque organisé en mars 2017 à la Sorbonne, ce livre est loin d’être une farce. Ceux qui connaissent un peu l’univers d’Alexandre Astier savent fort bien qu’il est passé maître dans l’art d’allier humour et connaissance. Que ma joie demeure et L’Exoconférence, respectivement spectacles nous (r)enseignant sur la musique et l’astrophysique, nous le prouvent également.



C’est pas faux.









Alexandre Astier, en plus d’être drôle, serait donc un érudit (l’inverse marche aussi) ! Car n’en doutons pas, pour surfer sur l’histoire (ou la musique, ou l’astrophysique, ou, ou, ou…) avec humour, cynisme et irrévérence comme il le fait, il faut avoir de solides connaissances.



Il était donc logique que cette maîtrise attire le regard de nos intellectuels.



Et pas n’importe lesquels, s’il vous plaît ! Les éditions Vendémiaire publient, sous la direction de Florian Besson (normalien et docteur en histoire médiévale) et Justine Breton (agrégée de lettres modernes), un livre qui dissèque la série avec l’aide de valeureuses et valeureux chercheurs en histoire, sociologie, lettres modernes, littérature, etc., etc. Que du très lourd !







Et pourquoi ? Parce qu’Astier avec sa série Kaamelott, à la façon des Monty Python, sort les légendes arthuriennes de l’extraordinaire où on les a plongés depuis Chrétien de Troyes jusqu’au très récent (et très mauvais) Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur de Guy Ritchie sortie en mai 2017, « ce qui disparaît dans Kaamelott, ce n’est pas la magie […], mais le merveilleux, l’une des grandes catégories du surnaturel médiéval. Tout ici tire en effet vers le trivial. »



La série renvoie le roi, le chevalier, le magicien, l’homme, la femme, à ce qu’ils sont, de simples êtres humains, des chiures de mouche vues de la lune. On délaisse le héros « pour pénétrer dans les coulisses du mythe ».



Quel intérêt pour l’universitaire ? Florian Besson et Justine Breton reconnaissent trois grands intérêts :

- l’histoire de Kaamelott se situe aux alentours du Ve siècle après J.C., période dont on dispose assez peu de sources et également peu représentée à la télévision ;

se situe aux alentours du Ve siècle après J.C., période dont on dispose assez peu de sources et également peu représentée à la télévision ; - en forçant le trait sur les défauts des individus, sur le burlesque des situations, en définitive sur la nature humaine, qui n’est, de toute évidence, pas bien différente aujourd’hui, Astier donne, paradoxalement, « une vision plus réaliste que la plupart des fictions médiévalistes » ;

» ; - enfin, l’importance donnée à « la quête de sens », dans la série, est, d’un point de vue sociologique particulièrement, très intéressante à analyser.



En bref, « il y a une continuité notable entre la série et la façon dont on fait l’histoire aujourd’hui. »









Pour en arriver à cette conclusion, les contributeurs ont mis en regard (Histoire vs Kaamelott) différents thèmes : l’environnement géopolitique (étude de la géographie, des voisins et ennemis, de la chute de l’Empire romain) ; l’administration du royaume d’Arthur (politique, justice, religieux et surnaturel) ; les arts (peintures, chants) ; la vie quotidienne (rapport au corps et au couple, les repas, les vêtements, les distractions).



Le tout avec humour parce que le Moyen Âge sinon c’est ch****.



C’est donc bien face à une étude complète que l’on se retrouve confronté, étude où la quête du Graal n’est finalement que le décorum à une quête plus importante, la quête de soi.



Par ailleurs, je préconise un comprimé Astier trois fois par jour à la place des JT, ça aide au recul sur le monde, favorise la réflexion, travaille les zygomatiques, diminue le stress et par voie de conséquence aide au maintien d’un bon transit.



Florian Besson, Justine Breton (sous la dir. ) - Kaamelot Un livre d'histoire - Editions Vendémiaire - 9782363583079 - 22 €