Kirikou, ou le cinéma d'animation français, 20 ans déjà

Ce documentaire sur le cinéma d’animation revient d’abord de façon synthétique sur les origines du genre, puis se focalise sur les films d’animation français qui ont suivi la sortie en salles de Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot.









Suite au succès retentissant de ce film, de nouvelles possibilités se sont ouvertes et de nombreux longs métrages d’animation ont émergé en France. Une soixantaine de films sont présentés dans ce panorama : Les Triplettes de Belleville, Persepolis, Ernest et Célestine, Ma Vie de Courgette…

L’ouvrage permet de découvrir les secrets de la production des dessins animés et donne une vision d’ensemble du cinéma d’animation, non plus réservé au jeune public, mais adressé à toutes les générations. La mise en page aérée et illustrée fait de ce documentaire un livre d’art plaisant à feuilleter et facile à mettre entre les mains des jeunes lecteurs.

Adèle Calzada

Jean-Paul Commin ; Didier Brunner ; Valerie Ganne – Kirikou et après... – Actes Sud junior – 9782330086633 – 36,90 €