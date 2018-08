L'Afrique, temps perdu de l'enfance

RÉCIT – Les livres de la collection Essences d’Actes Sud sont de petits bijoux. Le Parfum de Süskind vient immédiatement à l’esprit. Avec Gens de brume que signe le poète Nimrod, le chemin mène plutôt à Proust. À ce chemin « tout bourdonnant de l’odeur des aubépines ».









Une fragrance. À la recherche du temps perdu, extrait : « Plus haut s’ouvraient leurs corolles çà et là avec une grâce insouciante, retenant si négligemment, comme un dernier et vaporeux atour, le bouquet d’étamines, fines comme des fils de la Vierge, qui les embrumait tout entières. » Pour Nimrod, tout commence dans les brumes de l’enfance.



Odeurs de sucre, de bouillie de riz, de pâte d’arachide, de lait brûlé, de poissons, de harengs, de flamboyants. « Des senteurs d’amande, de lait, de miel et de soleil caressent la peau de mon visage », dit-il.



Première apparition mariale, un jour de baptême sur les bords du fleuve Chari. « Dieu est amour et j’aime Odile (...) Je crois à la Vierge Marie mère de Dieu, et Odile est ma fiancée mystique. » Odile présente à jamais depuis cet extrait du parfum Onalia citronnelle et magnolia vaporisé au revers du poignet gauche, puis au creux de l’oreille.



L’écriture, comme le parfum, éternise l’instant. Alliage de sensualité et d’enracinement, la prose de Nimrod est celle d’un immense poète. Du Tchad en Occitanie, des bords du Chali à ceux du Gard, plus qu’un pays, Nimrod habite une langue. Si l’anglais est la langue de l’argent, le français a son odeur.



La langue de Nimrod est belle et classique. Souple et soyeuse, parfois teintée d’une douce ironie. Gens de brume est composé de trois mouvements : l’enfance et son jardin d’Eden, les troubles parfumés de l’adolescence, les saveurs cosmiques de l’adulte qui épouse les pays de Sauve ou de Sommières.





« J’ai atteint le sud de mon être », écrit-il, au creux des chemins de vignes et de mûriers. Par la poésie qui capte le présent, capte le parfum, Nimrod fait corps avec le monde. « Chaque atome respiré, c’est comme si en son sein un ver à soie filait l’étoffe de mon futur linceul. »

Hervé Leroy

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

Nimrod — Gens de Brume — Actes Sud — 9782330082284 – 9 €