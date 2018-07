L'Alzheimer de mon père, guide à usage des jeunes trentenaires

Au secours, j’ai trente ans et je ne veux pas grandir. Qu’on se comprend : vieillir, la belle affaire, mais grandir, assumer, devenir adulte, non. Ruth Young vient d’être embauchée pour travailler à San Francisco, et son fiancé lui annonce qu’elle partira seule. Bye-bye Vitamines, ou l’apprentissage de la vie par Rachel Khong.







Joel te quitte, et te voici célibataire, dans une nouvelle vie, nouvelle ville, et possiblement perdue dans un spacieux appartement de Bernal Heights — deux kilomètres de la Baie et quatre du Golfe de Farallones, côté océan Pacifique. L’angoisse. Pour les vacances de Noël, Ruth déprimée décide de retourner chez ses parents, mais à Los Angeles, le passé la rattrape : son père, brillant professeur d’histoire, est atteint de la maladie d’Alzheimer. Et la situation se dégrade rapidement.

Pour aider la famille, elle choisit de quitter son job à San Francisco, et s’occuper d’un père irascible, dont la mémoire défaillante l’aide plus encore à affirmer qu’il va bien. Le tout à la demande de sa mère, évidemment.

Ruth se trouve entre l’injustice de cette rupture cruelle – elle qui a métamorphosé Joel, c’est finalement une autre qui en profitera. Ou en profite déjà — et ce père capable de s’enfuir de la maison nu, elle aura beaucoup à redécouvrir.

Cumulant les observations, c’est tout l’art de composer avec un parent qui s’avance vers une puérilité infantile. Elle multiplie les constats, parfois effrayée, parfois amusée. Ou comment la génération Y, protégée de bien des choses, se retrouve confrontée aux malheurs de son époque un peu folle. La tragicomédie moderne, en somme.

Tourné à la manière d’un journal intime, ce roman se lit comme une descente aux enfers, à la découverte des parents de Ruth. Les problèmes d’alcool et les multiples infidélités de son père, une famille fragile… Et finalement, ce couple père-fille nous embarque dans une histoire qui évite le pathétique pour ne préserver que cette émouvante relation. Le tout avec un humour cynique qui permet cette pirouette narrative.

Sombre et drôle. Un joli tour de force.

Précision : Rachel Khong travaille comme éditrice et auteure food, ce qui expliquera le sens du détail pour les poses de yoga et les repas aux aliments identifiés comme favorisant la mémoire — méduses et autres légumes crucifères, que le père rebaptise crucifiés…



Une note amusante et gentiment réaliste, d’autant que sa propre grand-mère était atteinte de la maladie d’Alzheimer.





Rachel Khong, trad. Caroline Bouet – Bye-bye, vitamines – Les escales – 9782365693677 – 19;90 €