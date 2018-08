L'amour, au temps de l'adolescence

ROMAN JEUNESSE ÉTRANGER – McKenzie Audrey Sullivan a 17 ans. L’âge où traditionnellement l’on n’est pas sérieux. Sa manie est de dresser des listes. La faute au divorce de ses parents, la dépression de sa mère, et la responsabilité d’une petite sœur peste. Des listes pour tout. Même celle des garçons qu’elle apprécie secrètement.







Dans une ville américaine, la dernière année du lycée sonne. Pour Kenzie, discrète et réservée, chaque matinée débute avec Mason Carter, son meilleur ami depuis toujours. Et dont elle est secrètement amoureuse depuis l’âge de 6 ans. Il vient la chercher en voiture, et le trajet se déroule jusqu’au lycée.

Des listes, Kenzie en fait pour tout et n’importe quoi. La dernière en date compte Derek Anderson, prototype du sportif un brin écervelé, puis Mason, Eric Pullman, qui travaille à l’épicerie, et James Smith, son voisin. Une horreur de type, clownesque et sarcastique, à qui elle doit l’une de ses pires expériences.

Des années plus tôt, il lui a accroché un préservatif au cartable. Tous les élèves ont ri. Pour se venger, elle l’a dénoncé à ses parents et fait courir le bruit qu’il avait un herpès génital. C’est que Kenzie ne manque pas d’imagination. Du tout.

Pourquoi cet affreux sur sa liste ? Pour se souvenir que lui, non, jamais de la vie, plutôt mourir. Heureusement, personne n’est au courant de cette liste : d’autant que Kenzie signe chacune de son nom. Qui sait ce qu’il adviendrait si elle venait à être dévoilée ?

C’est bien là tout l’objet de ce roman ado. La liste est découverte, photocopiée (évidemment) et placardée sur tous les murs du lycée. Une honte sans nom s’abat sur Kenzie, et dans le même temps, l’apparition de ces noms provoquera un bouleversement sentimental inattendu.

Entre Mason, James, Éric et Derek, les quatre élus, qui parviendra à conquérir le cœur de Kenzie ?

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux, et que les peines de cœur frappent à tout âge, il est difficile quand bien même on a le cœur desséché d’un adulte (cet enfant qui a mal tourné, disait Franquin), de ne pas être touché.

Cette teen romance, initialement diffusée sur Wattpad, a connu un vif succès avant d’être publiée par Plataforma Editorial. Et reprise chez Hachette. Simple, fluide, l’écriture des déboires et aventures émotionnelles de Kenzie parle avec sincérité au lecteur.

Depuis les désordres que provoque l’apparition de la liste, depuis les changements de comportement jusqu’aux déclarations des garçons concernés — en passant par une amusante découverte — on suit avec tendresse la jeune Kenzie.

La vie familiale, la réapparition soudaine d’un père qui s’était éloigné, la petite sœur peste en diable, Leslie, tout concourt à un joli roman. Moins une éducation sentimentale qu’une confusion des sentiments, rien ne manque. La recette fonctionne pour ce premier volume autour d’une héroïne innocente, maladroite et drôle.

On sort de là — indépendamment de son âge — sans leçon ni morale : on redécouvre simplement que les erreurs se pardonnent, que la sincérité reste une vertu première.

Les prochaines aventures parlent de la famille Sullivan, Leslie et un cousin des deux sœurs. Leur parution n’est pas encore annoncée. On regrettera simplement la couverture choisie par l’éditeur français, qui manque du pétillant que l’on retrouve dans les versions espagnoles.

Andrea Smith / Andrea Herrero, c – Mon plan D – Hachette Livre – 9782016269251 – 18 €