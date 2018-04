L'amour d'un père, jusqu'à la suffocation

C’est un premier roman absolument fascinant que livre Gabriel Tallent avec My Absolute darling. Chaque description transperce l’âme du lecteur, l’éloigne de son univers familier et rassurant, le pénètre profondément et longuement, le fait tressaillir, le submerge, le déroute. Et en même temps le lie farouchement.





Une grâce magnétique, une écriture intensément visuelle, un environnement éblouissant, des personnages hallucinants, impossibles à lâcher, malgré l’épreuve et la douleur. Le talent de Gabriel Tallent (traduit par Laura Derajinski) est juste époustouflant.



D’une rugosité implacable, d’une folie inconcevable, d’une âpre crudité, l’histoire égratigne, à vif et violente, épuise toute énergie, même la plus combative, et malmène toutes les résistances, même les plus acérées. Reprendre son souffle, espacer les moments de lecture pour aller jusqu’à son terme : une nécessité !



Et pourtant, au-delà de l’horreur, de cet enfer familial suffocant, la jeune héroïne, Croquette (Turtle), illumine chaque page, empêche la fuite ou le désintérêt, maintient l’attention et l’admiration du lecteur, le bouleverse, ineffaçable, désormais. Oui, ce livre est un chef-d’œuvre.



Au nord de la Californie, près de Mendocino, Turlte Alveston, quatorze ans, vit seule dans une vieille bicoque isolée sur une colline, avec son père, ultra-possessif. Son amour exclusif et sa folie incontrôlable, souvent imprévisibles, sapent toute sérénité, brouillent tous repères et menacent sans cesse l’intégrité de l’adolescente et sa capacité d’émancipation.



« Elle se raidit […] terriblement consciente de son visage de connasse et de sa vilaine peau. Sa blancheur est laide et irrégulière […] Elle se sent pétrie d’imperfections. »



Sous emprise destructrice, manipulée par l’amour absolu de son père, elle se soumet, dégoûtée d’elle-même, hésitant entre son désir de fuir et une culpabilité paralysante. L’attachement à son père est fort, dévastateur et en même temps constitutif de son existence. « Elle le veut parfois, et parfois ne le veut pas. Son contact donne vie à sa peau, elle l’englobe dans le théâtre secret de son esprit où tout est permis. »



Peu intégrée à l’école, assez solitaire et en difficulté, quasi sauvage, elle manie par contre avec habileté son Sig Sauer, est capable de s’adapter et de survivre à une nature omniprésente, souvent hostile, la défiant même jusqu’à la folie et s’y ressourçant en permanence. En combattante acharnée, elle dompte les marécages, les forêts luxuriantes ou encore l’océan tempétueux avec ses rochers acérés et tranchants, ne craint même pas les scorpions qu’elle avale vivants.



Comme vide de toute émotion, presque asociale, elle vit, comprimée dans l’enfer paternel, dépossédée d’estime personnelle, communique peu, sauf peut-être avec son grand-père. Aussi la rencontre avec deux jeunes lycéens partis en randonnée, Jacob et Brett, va-t-elle éveiller en elle un sentiment nouveau.



Progressivement le désir d’échapper au joug familial va se faire plus intense et Turlte va tout mettre en œuvre pour fuir et se libérer de l’atroce relation qui la décompose autant qu’elle la nourrit. Jusqu’au bout, jusqu’à l’horreur effroyable et insoutenable, inouïe, elle va lutter.



Le lecteur suffoque, mais n’abandonne pas. À la fois saisi par le rythme intense, la grâce de l’écriture et la description extrêmement précise et nuancée des émotions et des sentiments sans cesse contradictoires de l’héroïne.



Il est excessivement troublé et déstabilisé, sous tension permanente, habité par les moindres mouvements, les plus fines sensations du personnage, sa complexité et à son tour, environné par des paysages d’une rare puissance sensitive. Magistralement possédé.





Gabriel Tallent, trad. Laura Derajinski – My absolute darling – Gallmeister – 9782351781685 – 24,40 euros