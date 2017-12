L’Annuel : 2017 en photos, le choix de l’AFP

Lorsque qu’une fin d’année s’annonce, naissent souvent les rétrospectives. Celle que propose l’AFP cette année est remarquable et incontournable pour saisir le monde et les événements qui l’ont parcouru en 2017.



Ainsi près de 300 photos racontent et font revivre l’actualité sous des angles très divers, en fonction du regard et de la sensibilité des photos-journalistes. Le résultat est fascinant, engagé et intensément révélateur. Chaque instant saisi imprègne le lecteur, délivre des émotions, ravive sa mémoire, l’ouvre au monde et permet la rencontre. Derrière ces images, une histoire s’écrit, un journaliste surprend et bouleverse.



Instructives, curieuses, inattendues, inquiétantes, drôles, déchirantes, troublantes ou dérangeantes, les photographies sélectionnées (coups de cœur de la rédaction), immédiates et éclatantes, pénètrent aussitôt et en profondeur l’esprit du lecteur, témoignent de l’événement fragile et unique, sans qu’il n’y ait rien à ajouter. Superbes.





Néanmoins, pour chaque photo présentée cette année, est associé un texte, celui du photographe. Une mise en contexte, une parole intime, un éclairage utile sur son intention, sobres et en même temps assez puissants pour ajuster et aguerrir le regard du lecteur. Il voit soudainement plus loin, avec davantage de nuances et d’intelligence. Pour mieux se souvenir ensuite. Et transmettre.



Du Bangladesh jusqu’en Syrie, en passant par le Japon, la Russie, les Etats-Unis, le Nigeria, la Chine, le Venezuela ou la France, le tour du monde est vaste, coloré et humain. En 2017, les photographes ont principalement couvert les catastrophes naturelles et les bouleversements climatiques, les guerres, les villes en ruine et les exils de population, les frontières, les géographies extrêmes, les rituels populaires, la solitude, la précarité sociale et synthétisent une actualité souvent âpre et violente, tragique et douloureuse mais où, çà et là, émergent, grâce au regard acéré du journaliste, des instants d’humanité, une force résistante et digne, un peu d’espoir. La VIE, au-delà de l’horreur.



Les coups de cœur de la rédaction sont entrecoupés de porte-folios. Cinq cahiers, reportages au long cours passionnants et inattendus. Un cahier Sport, presque apaisant face aux remous de l’actualité, offre une pause divertissante. Les portraits et scènes de vie d’Ed Jones en Corée du Nord sont exceptionnels, ceux de Joël Saget, en noir et blanc (excepté celui de François Hollande, en couleur) saisissent subtilement notamment les personnalités de certains écrivains comme James Ellroy, Philippe Djian, Bernard Werber ou Leïla Slimani.



Les manifestations violentes que le Venezuela a connues pendant plusieurs mois, racontées par plusieurs photographes, et enfin la reconquête de Mossoul par les forces irakiennes et la lutte contre les djihadistes, délivrent une information très efficace et convaincante.



Ainsi, en quinze images, neuf mois de combats à Mossoul défilent sous le regard du lecteur. A travers elles, il capte l’ampleur des opérations militaires, la démesure des destructions, l’oppression de la population, la mort et la peur omniprésentes, la folie des terroristes de l’Etat islamique. Sans commentaires ou presque. Interpellé. Engagé à son tour.



AFP - L’Annuel : 2017 en photos - La Découverte – 9782707197481- 29,90 euros