L’arbre d’obéissance : exercices spirituels

Ce faisant, Joël Baqué s'attaque à un genre en vogue depuis longtemps dans les lettres françaises, celui du récit de vie - il suffit de penser par exemple aux livres de Pierre Michon et à certains romans de Jean Echenoz. Force est de constater que Baqué s'acquitte de la tâche avec un grand brio. Sa vie de Syméon est écrite sous la plume d'un évêque qui a vécu un temps dans le même monastère que Syméon. De fait, l'Arbre d'obéissance est un double récit de vie. Car Théodoret, c'est le nom de l'évêque, retrace la vie de Syméon au travers de la sienne, tout en adoptant la posture du chroniqueur de son époque. L'hagiographie est aussi autobiographie et mémoires.Mais ce qui frappe d'emblée le lecteur, c'est bien le style de Baqué. Il adopte une plume précieuse, surannée, qu'on imagine assez être celle d'un évêque de l'Antiquité tardive (allez savoir pourquoi), jamais avare de sentences et de considérations relatives à la foi. « Les démons prennent souvent les visages de nos souvenirs », nous prévient Théodoret.Autre élément tout aussi frappant, la volonté de l'évêque de ne nous épargner aucun détail des souffrances que Syméon fait endurer à son corps dans son parcours ascétique qui doit le rapprocher de Dieu. En témoigne cette description de première main de Syméon : « Je vis des asticots grouiller dans ses ulcères. (...). Nul, ne les ayant vus et sentis n'oubliera ces ulcères couverts d'une sorte de cataplasme monstrueux, mouvant, noir aux reflets verts. Ces vallées de chair vive, les mouches y paissaient en troupeaux compacts et l'ermite était leur pasteur ». Ou encore : « Un moine se tenait debout, les bras en croix, au bord de la cavité remplie d'excréments, d'épluchures, de végétaux pourrissants, enveloppé de puanteur et d'un nuage assourdissant de mouches. C'était Syméon. »Malgré toutes ces descriptions frappantes et cette extrême maîtrise de la langue, on est bien obligé de se demander si tout cela dépasse l'exercice de style particulièrement brillant, un peu comme si l'auteur répondait à la consigne « vous écrirez une vie de saint en vous mettant dans la peau d'un évêque » pour nous convaincre de l'étendue de sa palette stylistique.Ou y a-t-il ici autre chose ? Les réflexions religieuses qui structurent le récit (comment distinguer la folie de la sainteté ? l'ascétisme est-il une preuve d'humilité ou d'orgueil ?), ne faut-il y voir que de simples tournures pour rendre « authentique » et crédible la voix du narrateur ou est-ce que l'auteur lui-même nous pousse à méditer ces questions ?C'est sans doute le véritable intérêt de ce "roman", que l'on peut approcher comme un objet littéraire brillamment ciselé mais ne renvoyant à rien d'autre qu'à lui-même ou bien comme une introduction aux exercices spirituels. Au fond, la question est celle-ci : pourquoi un auteur de 2019 choisit-il d'écrire comme un évêque du Vème siècle ?Joël Baqué – L’arbre d’obéissance – POL - 9782818048160 – 17 €