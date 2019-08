L’arrêt du cœur : dans la théière à secret, celui du bonheur?

ADELINE POIVRE

Pourtant, Simon n’a pas besoin d’être ménagé, il réagit de façon très mature à cette brutale réalité et voudrait qu’on lui dise les choses comme elles sont : Simone est morte, « la tête dans son café au lait ».Et puis, un autre événement s’engouffre dans ce tourbillon de sentiments, Simon doit récupérer la « théière à voeux ». À l’intérieur de celle-ci se trouvent tous les souhaits que lui et Simone avaient glissés depuis toutes ces années. Pas possible que quelqu’un d’autre la trouve ! Il parvient à la récupérer et découvre les secrets de sa vieille amie. Il est alors confronté à un pan de la personnalité de Simone qu’il ne soupçonnait pas et part à la pêche aux informations auprès de celles et ceux qui ont connu son amie.Plus que la perte, ce roman raconte l’amitié peu commune entre un jeune garçon et une vieille dame. Le deuil vécu par l’enfant fait l’objet d’une quête initiatique, en route vers la vérité et vers l’adolescence. Cette vérité bien mystérieuse qui permet d’avancer malgré la douleur. Une vérité qui permettrait de garder vivante cette chère Simone…L’autrice, Agnès Debacker, connaît le public jeunesse par sa formation d’éducatrice, mais également par son activité de conteuse. Cette sensibilité trouve un bel écho dans l’univers graphique d’Anaïs Brunet qui illustre le récit. Le duo a fait le choix de s’éloigner des clichés et du pathos souvent liés à ces thématiques pour livrer un récit optimiste ponctué par des images aux couleurs acidulées et toniques.[ à partir de 9 ans ]Agnès Debacker, ill. Anaïs Brunet - L'arrêt du coeur ou Comment Simon découvrit l'amour dans une cuisine – Editions MeMo - 9782352894148 – 11 €