L'art des geeks : détournements de fond(s)

Cécile Robin

« Esprit critique. Les ados face aux fictions et au fake news »

Alors que le Pop Art porte un regard ironique et critique sur la culture populaire, l’art geek lui rend hommage. Citations et clins d’œil sont omniprésents. Mickey, objet de marketing, devient une icône, figure emblématique d’œuvres dérangeantes.Nostalgiques de l’enfance, les artistes reprennent le monde féérique des contes pour le subvertir. Les studios japonais Ghibli inspirent des œuvres dans le monde entier, véhiculant un message de tolérance et d’écologie à travers des créatures fantastiques.L’art geek, sans frontières, confronte les traditions artistiques sans les hiérarchiser. La technique du mash-up (mélange des styles) est ainsi utilisée dans les arts picturaux autant que dans la musique et la vidéo.Très attractif par la qualité et l’abondance de l’iconographie, ce superbe catalogue recense près de 300 œuvres du XXIe siècle. L’ouvrage est dépourvu d’index, mais les crédits des images permettent de retrouver les artistes sur internet. Une ressource passionnante pour ados et adultes sur l’art contemporain jusqu’en 2016.Floriane Herrero - Art des geeks - La Martinière Jeunesse - 9782732485294 - 24,50 €