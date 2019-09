L'artiste : quand le tueur devient immortel

Il y avait des tas de fétichistes tordus, amateurs de scènes de crime, qui couraient les faits divers et les accidents de voitures ; le concierge avait dû prendre quelques billets et fermer les yeux un moment. [Max entra dans l’appartement et] reconnu qu’il ne valait pas beaucoup mieux qu’eux.

Ainsi dépossédés, le peintre, le musicien, le sculpteur se voient tués une seconde fois. L’altération de leur travail leur niant l’accès à la postérité en plein.En charge de l’enquête, Virgile Heckmann, membre de la PJ de Paris s’abîme à mesure que les meurtres se succèdent. À chaque découverte, il observe ses réactions, toujours inquiet de déceler chez lui des émotions qui valideraient le projet esthétique du criminel. Maximilien Marty, ancien inspecteur privé se lance lui aussi à corps perdu dans l’enquête, échappatoire morbide à une paternité imminente qui l’angoisse. Entre ces deux hommes, un vieillard étrange perdu dans la fumée de son cigare vient les mettre face aux contradictions qui les empêchent d’avancer, tant dans l’enquête que dans leur vie.L’Artiste se lit vite. Le lecteur tourne fiévreusement chaque page pour comprendre jusqu’où le tueur a pu aller, validant ainsi la théorie défendue par Maximilien Marty d’une sorte de fascination esthétique de l’horreur plus largement répandue que l’on ose l’avouer.Ainsi, alors que ce dernier ne tient plus et se rend sur la scène d’une des crimes, il pense :Comme certains ne peuvent pas s’empêcher de regarder en boucle les images d’une catastrophe en cours, le lecteur cherche à s’assurer que le crime suivant sera en fait moins horrible que ce qu’il a pu imaginer. Et se rend compte qu’il a tort.Éminemment théâtral, le texte de Varenne est une suite d’indications dramaturgiques. Les décors sont grandioses : du tout Paris qui s’étend aux pieds de la Tour Eiffel à la grande verrière du musée d’Art Moderne en passant par les ateliers d’artistes.Les personnages et leurs actions sont esthétisés : le vieux qui attend la mort, les mouvements légers de la jeune femme désirable, les tourments de l’inspecteur raté, l’angoisse de celui qui hésite entre les responsabilités de la vie d’homme et le confort de l’enfance, la dimension sacrée de l’acte créateur chez le tueur, sans jamais entrer dans la caricature. Tout est magnifiquement orchestré pour que chez le lecteur, la catharsis puisse faire son œuvre.Agonisant, le tueur rappelle à Virgile que c’est bien lui qui a gagné. Comme un pied de nez au spectateur de tous ses meurtres, autant de tableaux qui constituent son œuvre : « J’ai joui sans l’aide répugnante des sens, lieutenant. Sans sexe, sans organe, j’ai joui de moi-même. Mes œuvres resteront, vous n’y pouvez plus rien. »Il n’a plus que faire de mourir puisqu’il vivra dans ses œuvres. Et c’est ainsi que le tueur devient L’Artiste.Antonin Varenne - L'artiste - La Manufacture de livres - 9782358875295- 19,90 €