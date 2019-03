L'attaque des cubes : quand Minecraft franchit la frontiere de la réalité

Editeur : Rouergue



Total pages : 334



ISBN : 9782812616785



L'attaque des cubes

de Carteron, Marine(Auteur)

Depuis que le magasin Cubetout a ouvert ses portes, des événements très étranges se passent dans le quartier d'Antoine et Vénus. Toutes les personnes qui ont eu le malheur de passer dans cette boutique, dédiée au jeu vidéo Minecraft, en sont ressorties transformées... Comme zombifiées ! Et si Cubetout était une passerelle permettant à Minecraft de nous envahir ? Antoine et Vénus vont lâcher les manettes pour sauver le monde !

