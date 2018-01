L'avancée de la nuit, de Jakuta Alikavazovic : trente années d'amour

L’Avancée de la nuit est un roman à la beauté quasiment insupportable. Un livre qui vous irradie, se lit comme on avale une boisson forte, à petites gorgées, qui vous brûle la gueule et vous troue le ventre. C’est une histoire d’amour, sur près de trente ans, qui finit mal, on le sait dès le début.









C’est le récit d’une folie, inexorable, implacable, une passion pour la destruction, avec une écriture qui travaille au corps, coup après coup, obstinée, et qui frappe juste. Une rencontre dans un hôtel, impersonnel, c’est le début de l’histoire : « Pour un certain type de sensibilité, l’hôtel Elisse aurait pu être le lieu et l’instrument du crime. On aurait même pu dire que l’hôtel Elisse, c’était le réel ; si l’on admettait que le réel fût, avant tout, une déception. »



Paul et Amélia : lui le fils de prolo, elle l’héritière. Ce n’est pas une histoire d’amour impossible, de lutte des classes, de deux mondes qui s’affrontent – enfin, si, mais pas seulement. Il est question, avant tout, d’un vide qui s’agrandit, d’une fuite, de fantômes et des villes, la nuit.



« Ce genre d’expérience, des tirs de précision, des tirs de mortier, des black-out, des robinets qu’on ouvre sans que rien ne vienne – ce genre d’expérience se transmet étrangement, de génération en génération, d’aucuns affirment désormais que la peur d’une époque modifie profondément la suivante, hante la plus ancienne partie du cerveau, reptilienne, où moi n’existe pas, ou à peine, ou pas autrement qu’un corps en danger, qu’un corps rongé par la faim, passionné par sa survie, rivé à sa propre préservation ; je crois, moi, que c’est une question de langage, une question d’histoires, inoculées comme des virus, comme des anticorps, par ce qu’on dit ; et aussi par ce qu’on ne dit pas. »





Moi, libraire, avec Jakuta Alikavazovic, j’ai découvert une écrivaine et un style unique.

Wilfrid Séjeau,

Le Cyprès-Gens de la Lune (Nevers)

en partenariat avec le réseau Initiales



Jakuta Alikavazovic – L'avancée de la nuit – Editions de L'Olivier – 9782823611878 –19 € / ebook 13,99 €