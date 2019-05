L'eau de rose, le doux parfum enivrant d'une longue soirée d'été

À ceux qui jugeaient ses histoires futiles ou irréelles, elle opposait la logique du nombre. Combien de lectrices se droguaient à ces fadaises ? Un flamant au bac courbe, à l'oeil stupide, aux pattes grêles n'a certes pas de quoi séduire, mais quand des milliers d’autres le rejoignent au crépuscule, leur vol forme un nuage enchanteur.

Le roman rose ne contiendrait que des fadaises ? C'est loin d'être aussi simple, pensait Sigrid. Il satisfait seulement une part de nous-mêmes que l'on nous a appris à nommer la sottise. À la durée, il préfère l'instant. D'un battement de paupières, d'un regard qui se fige, d'un mot qu'on n'a su prononcer, il fait un monde. Transformer une promesse en cathédrale. Telles sont, indissociables, sa puissance et sa faiblesse.



Sigrid est une écrivaine de romans d'amour qui, pour surmonter le syndrome de la feuille blanche, trouve refuge sur une ile de la mer Égée, dans un hôtel au charme un peu désuet, et à l'ambiance chaleureuse et familiale. C'est ici, prise dans une valse de personnages qui ne donnent qu'à voir, un peu à la Marienbad, qu'elle commence son roman.C'est ainsi qu'en parallèle, les vacances inattendues de Sigrid s'entremêlent à une love story qui réunit Priscilla et Robert. Mais l'eau de rose peut aussi tourner au vinaigre, alors que Priscilla s’apprête à se marier avec son fiancé, une nuit avec un autre remet tout en question. Et Sigrid, qui s'était retirée pour écrire, se retrouve éprise d'une mystérieuse Italienne, elle pourtant si arrêtée à l'amour. «Avait-elle jamais rien fait d'autre dans sa vie qu'aimer Gertrude ? »Mais qui est réellement Gertrude, « cette jeune fille en noir » ? Aux yeux clairs, à la peau diaphane, et à la grâce énigmatique ? Une cantatrice peut être ? Sûrement. N'y a-t-il jamais de hasard ? Christophe Carlier, bien loin de nous livrer un roman léger, mêle mystère et énigme à la façon d'un thriller.Surprenant et inattendu, cet ouvrage réinvente véritablement le genre du roman rose, souvent tributaire des préjugés que nous en avons. Les romans d'amour sont-ils de la sous-littérature ?A l'imbrication des deux récits, s'ajoute donc un troisième, celui du processus créatif lui-même, et du regard de Sigrid sur son propre travail, assez honnête en somme. La plume directe mais très précise de Christophe Carlier, entrelacée à des moments de latence, nous invite au rêve, mais plus encore à la réflexion.Christophe Carlier – L'eau de rose – éditions Phébus - 9782752911735 - 18 €