L'école, ses habitants, et rebondir vers l'avenir

C'est d'abord à l'enfance que l'auteur semble dédier son écrit. Il rend hommage avec tendresse et surtout humour aux petits 6èmes et aux moitié-grandis de 3èmes. Il les dépeint dans leurs travers, leurs particularités, leurs irréductibles individualités. Chacun prend corps au sein de la classe et tient son rôle dans le groupe d'enfants comme un vrai personnage. Pas de caricature. Pas de ridicule. Pas non plus d'utopie. Un regard optimiste et bienveillant sur ces jeunes, turbulents, silencieux, agités, effacés, drôles, curieux, agaçants. Un peu de tout, l'arc-en-ciel d'une classe lambda.Alexis Potschke avec beaucoup de justesse humaine remet à leur place d'enfants ces élèves encore petits derrière leurs grands airs. Ils sont fragiles, dépendants, et terriblement ou formidablement perméables à l'adulte qui leur fait face et à son message. En aucun cas, il ne s'agit de démagogie, de tout excuser. Ce livre est bien plus intelligent que cela. Il s'agit de la véritable bienveillance, sous-tendue évidemment par le désir de comprendre l'autre et de le respecter. Aussi de l'admirer, quelque âge qu'il ait, dans ses forces et ses combats.C'est également l'occasion pour l'auteur de nous faire découvrir les coulisses des enseignants, ceux qu'on a imaginés tout au long de notre scolarité, dans leurs mystères qui nous paraissaient si lointains. La salle des profs, la correction des copies, les rentrées, les fins d'année, etc. C'est un témoignage vivant et plein d'espoir de ce métier et de son quotidien. Les difficultés comme les plaisirs en sont dessinés. Ceux qui s'en sortent et ceux qui pataugent. Réaliste mais imperturbablement positif.Rappeler les enfants octroie à chaque corps social en question une place importante. Une place de valeur. Sans doute comme il devrait en être aussi davantage hors de ce texte. Les discours ambiants aujourd’hui, qui ne l'a pas observé ?, blâment les enseignants ou les dénigrent, se plaignent de la médiocrité et du manque de respect des jeunes. Chacun a ses raisons et là n'est pas la question.Ici, l'auteur s'engage sous son ton léger précisément à soulager du poids de leur mauvaise image l'école et ses protagonistes. On y trouve un regard original et qui ne souffre pas, dans la souplesse pourtant, de hargne ni de rage aveugle. Ouvrir les yeux autrement et se décentrer de ses préjugés ou opinions trop longtemps remâchées, voilà à quoi nous invite M. Potschke. Pas de propagande tout de même ni de manifestation pro-Education nationale. Nous sommes dans une position éthique qui dépasse largement les querelles de clocher.Rappeler les enfants se lit comme un roman. L'écriture fluide et habitée d'Alexis Potschke nous entraîne ou nous ramène plutôt dans l'univers du collège et peut-être nous réconcilie avec. À contre-courant du sombre ciel qui plane sur l'école et ses habitants dans toutes les bouches ou presque, une vraie bouffée d'oxygène.Alexis Potschke - Rappeler les enfants – Editions du Seuil – 9782021420081 - 19€