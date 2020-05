L'émancipation des femmes, dans une Florence sauce steampunk

par Patrick Caroli

À travers une impressionnante galerie de personnages finement ciselés, c’est toute l’âme de la cité qui nous saute au visage avec ses déviances, ses enjeux de pouvoir, ses désirs de révolte ou de rédemption. Sara Doke multiplie les arcs narratifs avec une subtilité qui rend l’histoire bien plus complexe qu’un simple plaidoyer pro-domo.Si la cause féminine est clairement au cœur du roman, ne voir que cela serait regarder le doigt au lieu de la lune et manquer l’essentiel : un tourbillon de poésie et de culture (les clins d’œil à l’authentique Florence sont une lecture dans la lecture), mais aussi un hymne à la nécessaire solidarité — tous genres confondus ! – qui seule permet à l’humanité de sortir de sa torpeur.Finalement, cette multitude d’intrigues et de rebondissements, cette diversité de personnages qui ouvre largement les bras à l’humanité tout entière, cette sensation de se promener dans des rues et des lieux familiers jusqu’à en humer les parfums, tout cela dessine la véritable héroïne du roman : Foranza elle-même, cité à la beauté et au cœur meurtris, mais qui recèle en elle des trésors insoupçonnés.À nous de les découvrir.Sara Doke – La Complainte de Foranza – Leha – 9791097270056 – 19 €