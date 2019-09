L’enfant et les sortilèges du village anglais

Laure Amblesec

Lanny est un délicieux petit garçon aux yeux verts et aux chansons étranges. Le genre de garçon capable de demander à son père : « à ton avis c’est quoi le plus patient, une idée ou un espoir? » Le genre d’enfant aussi à aller et venir à sa guise. Parfois trop loin.C’est que dans le village où il habite, situé près de Londres et en passe de devenir un village-dortoir, perdure l’esprit des lieux. Un mystérieux homme des bois protéiforme qui se promène incognito depuis quatorze générations, écoute tout et fait des siennes. Une sorte de Puck qui porte le nom étrange de « Père Lathrée Morte ». La lathrée clandestine est une plante qui pousse cachée au pied des arbres, un parasite. Le Père Lathrée se glisse partout pour écouter le village, il aspire les conversations et aime particulièrement la voix de Lanny.Si l’ouvrage nous remue tant, c’est qu’il fait jaillir nos émotions, nos rires et nos peurs. La peur des monstres qui nous tient depuis que nous étions petits, la peur des grands que nous sommes devenus et qui redoutent tant qu’il arrive du mal aux enfants.Certains passages sont proprement terrifiants, comme celui de l’horrible jeu théâtral auquel le Père Lathrée convie les parents de Lanny et Peter, le vieil artiste-peintre qui apprend à dessiner à Lanny et sert de bouc émissaire au village.Heureusement, de nombreuses pages sont drôlatiques ou intensément poétiques, baignées d’étrangeté et de tendresse. Comme dans une chorale, le roman nous laisse écouter en solistes Peter le peintre, dit Pete le dingue ; la maman de Lanny, Jolie, auteure d’horribles romans policiers ; et encore Robert, son papa qui travaille dans la finance à Londres et parle à sa voiture. Les autres habitants du village font les chœurs.Avec bonheur, on retrouve les pages enchantées par des jeux typographiques, comme dans le premier ouvrage de Max Porter, avec cette fois de splendides calligrammes, et cette émotion qui sourd à tout bout de champ sous un ton faussement détaché, un peu comme dans une comptine.On en sort bouleversé.Max Porter, trad. anglais Charles Recoursé – Lanny – Seuil – 9782021405002 – 20 €