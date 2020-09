L’herbier philosophe, déambulations d’un jardinier poète

« Si je te demande de ne penser à rien, à quoi penses-tu ? », « On meurt d’avoir vécu. Les immortelles sont-elles vivantes ? » « Crois-tu que le vent se blesse lorsqu’il se bat contre les âmes barbares ? » « Qui de la fleur ou du soleil est le plus proche de l’autre ? »Les dessins à l’aquarelle de Cécile Hudrisier, réhaussés de fins traits d’encre, certaines telles des calligraphies, les plantes et fleurs comme vibrantes sous un souffle gracile, éloignent du réel et engagent le pas dans la rêverie, la mémoire, la réflexion, le silence. Agnès Domergue nous invite à l’art du koan, cette forme ancestrale d’écriture, entre maxime philosophique, réflexion spirituelle et haïkus, qui fait nous échapper de la logique habituelle et provoque une « étincelle d’éveil ».Les noms des fleurs, puissamment évocateurs, raviront les pioupioux, et nous intriguent et interrogent, juste après l’esquisse de sourire tendre qu’ils provoquent : quel est le premier botaniste ou jardinier à les avoir nommées ainsi ?Et l’on se plaît à reconnaitre celles dont nous ignorions le nom, ou à s’alanguir dans les réminiscences, en nous plongeant, avec notre assentiment mélancolique, dans un souriant et apaisé silence… à l’instar de cette mésange, immobile, devant ce fruit d’amour en cage, regardant le cou coupé du soleil.Ma grand-mère s’enorgueillissait d’avoir, dans un de ses parterres jalousement travaillés, un « Désespoir du peintre »…Cécile Hudrisier (illustration) et Agnès Domergue (texte) – L’herbier philosophe – Grasset Jeunesse – 9782246816652 – 18.50 €