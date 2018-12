L'histoire du livre qui désespérait d'être VRAIMENT méchant

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Tout commence véritablement dans l’urgence d’une bien surprenante demande : « Vite, j’ai besoin de toi. S’il te plaît ! Peux-tu m’aider à devenir méchant ? Je veux dire vraiment méchant, pour que tout le monde ait peur de moi. » D’autant plus déconcertant que l’on ne comprend pas immédiatement ce besoin de méchanceté.Chaque chose en son temps, laissons au livre le soin de nous exposer son projet, puisqu’il est de toute évidence doté d’une vie propre… Dans cet accompagnement pas tout à fait très moral, mais pour le coup bien bien méchant, le lecteur va donc suivre le livre, d’énigmes en histoires, de confessions en petites frayeurs.Jeu de calcul mental, d’observation, on navigue, à la manière d’un livre dont vous êtes le héros, entre les pages, sans aucune linéarité. Rebondir d’une dizaine de pages, revenir en arrière, éviter les pièges : tout cela est bien fait, pas de couacs dans cette structure.Et évidemment, une quête secondaire apparaît : la découverte du plaisir de la lecture et de la complicité entretenue avec un livre. Tout cela n’est pas nécessairement évident, mais doit bien se loger quelque part dans l’esprit du lecteur.Derrière une bien étrange histoire de cachots et de lecteurs prisonniers, c’est un ouvrage amusant, qui capte facilement l’attention et provoque des cris — éprouvé en temps réel avec un préado de 11 ans : « NAN JE VEUX CONTINUER À LIRE ! » Pénible à gérer, mais le cadeau est donc réussi.Problème, le livre a, malgré lui, une orientation qui touchera plus facilement des garçons que des filles. Aucun biais dans le texte, sinon la récurrence du terme “lecteur”, mais dans son approche et ses dessins, il pourrait être moins convaincant pour un lectorat féminin.Magnus Myst, trad. Sabine Boccador (allemand) ; illustrations Thomas Hussung – Le livre secret du monstre ; oseras-tu me lire ? – Flammarion jeunesse – 9782081436879 – 13 €