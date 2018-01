L'Homme craie, ou le jeu du Pendu meurtrier

Ah, joies et innocences de l’enfance. 1986, Eddie Adams a 12 ans, et passe ses vacances au parc. Il collectionne des trucs et traîne avec ses copains. Tous vivent dans un village anglais étouffant de banalité. Le moindre souffle de vent en deviendrait un centre d’intérêt. Mais à la découverte d’un cadavre démembré, tout leur univers va basculer dans un autre monde.









Eddie a désormais 42 ans, c’est un homme. Les histoires de l’enfance ne le concerneraient plus. Le passé a refusé de disparaître. Ed reçoit une lettre contenant un morceau de craie et un dessin. Stupeur. L’Homme Craie est revenu. C’est lui, qui, trente ans plus tôt, avait donné à Eddie l’idée de ce langage secret avec ses amis : des motifs à la craie. En jouant au Pendu…

C’est aussi, de cette manière, que le corps de la jeune fille fut retrouvé, en suivant des dessins à la craie, laissés sur les arbres. Étrangement semblables à ces messages secrets. Les morts pont repris. Et Eddie va devoir se confronter à l’horreur, pour que tout cela cesse.

Tout se précipite quand Mickey, l’un de ces amis d’enfance, annonce qu’il veut écrire un livre sur le meurtre. Et dans la foulée, qu’il sait qui a tué cette fille – le principal suspect s’était suicidé avant son arrestation.

L’Homme Craie navigue entre présent et flash-back, avec une certaine virtuosité, tant la méthode narrative peut s’avérer foireuse, si mal maîtrisée. Mais Tudor a un talent de conteuse évident, et pour un premier roman, plonge dans une tension psychologique délicatement maniée. Le tout avant d’aboutir à une fin qui laisse sans voix.

Incursions entre réalité et onirisme, elle joue avec la santé mentale de ses personnages, sans aucune pitié. De 2016 à 1986, les aller-retour virvoltent, et l’on traque avec attention le coupable. Au point que l’on a le sentiment de découvrir deux personnages distincts (no spoiler inside) entre Eddie le jeune et Ed le vieux.

Il plane ainsi un sentiment de malaise distillé constamment dans l’esprit du lecteur (qui l’a bien cherché et bien mérité par conséquent). Les sous-entendus font d’ailleurs plus forte impression, quand ils viennent du regard d’un enfant…

On a cependant présenté peut-être hâtivement ce livre comme le nouveau Girl on a Train : certes, il est proposé en une quarantaine de traductions, et les discussions sont déjà en cours pour une production ciné. On reste d'ailleurs assez loin de la fameuse Grip Lit, une tendance largement plébiscitée en 2016.

Mais les derniers chapitres en font tout de même un peu trop : le récit n’en demeure pas moins solide et bien construit. Bref, on voit un peu trop les ficelles de l’écriture. On passe sans s’attarder, tant la fin nous cloue aux pages (no spoiler inside, bis).

Ce qui s’impose, c’est que l’enfance n’a effectivement rien d’innocent, dans ces circonstances.

CJ Tudor, trad. Thibaud Eliroff – L’homme craie – Editions Pygmalion – 9782756421735 – 20,90 €