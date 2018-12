L'homme qui aimait trop les livres : course poursuite de bibliophiles

ENQUETE - Au début des années 2000, il a volé près de 200.000 $ d’éditions anciennes, écumant les libraires spécialisés américains. Jusqu’à ce que l’un deux, qui s’avérera irrésistiblement opiniâtre, décide qu’il était désormais temps que cela cesse et de le démasquer.

S’en suivra une formidable traque au travers des Etats Unis, le biblioflic bougon ne lâchant pas les traces de ce collectionneur dont on ne sait précisément s’il est complètement fou ou totalement roublard.

Plongée dans le monde de la librairie ancienne, de son vocabulaire aussi précieux que précis, des arcanes de la côte d’un ouvrage, L’homme qui aimait trop les livres dresse aussi les portraits très troublants de cet escroc et de son chasseur, qui ont en commun la bibliophilie, et dont les ressorts de la passion sont plus complexes qu’il n’y paraît.

Et c'est d’un romanesque total : duperies, manipulations, vols, scénarios extravagants, galerie de portraits de toute une profession, complexité des ressorts psychiques des personnages, trame narrative qui ne se prive d’aucun rebondissement ni cliffhanger, tous les ingrédients sont là.

Sauf que.

L’histoire est vraie, portée à l’écrit par une journaliste américaine Allison Hoover Bartlett qui a un véritable sens du récit, et parvient à ouvrir au public néophyte les portes d’un monde qui reste quelque peu obscur.

Et vous aurez appris un nombre invraisemblable de choses. Et peut-être pour certains d’entre vous, ne regarderez-vous pas les « vieux livres » du même oeil.

Absolument formidable.

Public : les bibliophiles, les amateurs de polar, et tous ceux qui aiment les histoires épatamment rocambolesques.





Allison Hoover Bartlett, trad. Anglais (US) Cyril Gay- L’homme qui aimait trop les livres - Marchialy - 9791095582403 - 21 €