L'homme qui voulait rentrer chez lui ou la rencontre de l'étranger

L’adolescence en toile de fond certes, mais pas franchement un roman à propos de l’adolescence comme il s’en publie beaucoup à notre époque. Du moins, pas clairement. Davantage une aventure originale et ses péripéties inhérentes. L’apprentissage aussi. L’expérience qui fait changer. Ce classique de la littérature quel que soit le public visé.



En revanche, sans aucun doute, ce roman s’adresse à l’adolescence contemporaine avec aisance et finesse. Il nous replonge dans cet univers plus ou moins lointain, mais marquant toujours. L’atmosphère sous-jacente est teintée tout de même de cette pâte adolescente : un quelque chose de sombre et la solitude, les secrets et les mots qui se cachent. Pourtant il n’y a pas de pathos ni de grands sentiments. Ne vous attendez à aucune effusion. On agit, on découvre et on s’initie dans L’homme qui voulait rentrer chez lui.



Le héros, Jeff, qui nous raconte cette histoire, a un frère, Norbert. Ils sont aussi dissemblables que possible. Ils ne se parlent pas, se croisent et ne partagent pour ainsi dire rien. Jeff ne tient pas son frère en haute estime et ne s’en cache pas.



Cette relation fraternelle d’abord creuse va peu à peu s’étoffer et se muer à travers cette aventure partagée. Il n’est pas question ici de s’apprécier ou non. Plus en profondeur Eric Pessan suggère les malentendus qui sous-tendent le désintérêt mutuel des deux frères. Au fur et à mesure, ébahi, Jeff va comprendre qui est Norbert et se rendre compte de son erreur de jugement, injuste.



Une tendresse de frères tous deux ados va naître, à mi-mots dans les dires de Jeff, en silence dans la réalité romanesque de leur relation. La pudeur de cet âge et l’émotion pourtant puissante sont transmises avec grande justesse.



Le titre L’homme qui voulait rentrer chez lui, aussi prosaïque qu’il soit masque un ouvrage aux nettes allures de fantastique. D’abord l’action se déroule dans un réalisme social affiché. Le lecteur est plongé dans un monde qu’il connaît bien, quotidien et familier. Il s’agit aussi de parler de la ville et de la place de chacun dans les meubles de la cité.



Et puis, on est amené tout doucement, habilement c’est certain, vers une autre dimension du réel. On aura peut-être tendance à résister à ce glissement vers le fantastique, car il semble tout à fait incongru. Mais n’est-ce pas là sa particularité précisément ? Il apparaît là où l’on ne l’attend pas et l’auteur exploite cela avec brio. L’on finit la tête dans les étoiles, dans tous les sens que peut revêtir cette image.



Une narration juste qui entraîne tranquillement le lecteur. Calme et pourtant surprenante lecture avec des personnages attachants et un univers spécial. L’homme qui voulait rentrer chez lui intrigue et fait sourire. Quel meilleur argument qu’une lecture fluide et agréable pour les jeunes.





