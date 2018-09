L'homosexualité, de père en fils ou l'autre Angleterre

ROMAN ETRANGER - Fresque historique, cela ne manque pas, c’est avec la Seconde Guerre mondiale qui s’ouvre le roman d’Alan Hollinghurst. Nous sommes à Oxford, où vient d’arriver David Sparsholt. Et durant les cinquante années, c’est l’acceptation et l’intégration à la société britannique de l’homosexualité qui sera balayée.

Un groupe d’étudiants d’Oxford s’organise des réunions littéraires, dans des tasses de thé en porcelaine. Pourtant, l’Europe est en guerre. Mais c’est au-dehors. Et eux sont encore en attente du service militaire. David, jeté dans cet univers, fait l’effet d’une théophanie : il est beau, justement, comme un dieu grec, et enflamme l’imagination...

Et ce fameux groupe d’étudiants se retrouve piqué au vif, intrigué. David est pourtant fiancé avec Connie, mais, objet de désir, il est de toutes parts sollicité : on veut le peindre, le célébrer en poèmes... Tout pour être près de lui. Mais surtout, parvenir à mettre littéralement la main dessus.

Le roman nous emportera sur le chemin de plusieurs de ces étudiants, dont certains deviendront écrivains. On découvrira également l’histoire du fils de David, Johnny, fruit d’un mariage inimaginable avec Connie, et qui deviendra peintre. Et gay, également.

Des années 70 à Londres, jusqu’à l’arrivée d’applications de rencontre comme Grindr, une aubaine pour les jeunes homosexuels, c’est une autre vie, un autre regard sur l’homosexualité qui est porté. Toute une société qui change progressivement. C’est à travers ses yeux que le roman se poursuivra – des sauts temporels jusqu’en 2012.

Qu’Hollinghurst soit lui-même gay n’est pas l’une des choses les plus intéressantes sur sa carrière d’écrivain. Ses précédents ouvrages traitaient de cette thématique, avec une sensibilité que l’on savoure toujours – à moins de manquer d’un franc discernement.

Complexe dans son style, ce roman évolue pourtant avant douceur, presque langueur – pourtant sur 50 ans d’histoire. La famille, devenue fil conducteur du récit, devient une sorte d’opéra mélodieux, au milieu d’une cacophonie sociétale. Et entre deux ellipses, Hollingurst invite à imaginer comment le monde a pu évoluer.

La quête de liberté est assurément la plus belle de toutes.

Alan Hollinghurst, trad. François Rosso – L'Affaire Sparsholt – Albin Michel – 9782226402981 – 24,90 €