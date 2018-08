L'humanité désarmée, devant l'invasion de tendres boules de poil

ROMAN ETRANGER - L'on connaît Luke Rhinehart pour L’Homme dé (traduit par James Du Mourier en 2014, chez L’Olivier). Il était temps d’approfondir cette rencontre avec l’auteur à l’imaginaire débridé. Son histoire de boules de poils, avec Invasion, montre combien il est salutaire d’ouvrir les yeux sur nos sociétés aseptisées…

Admettons. Admettons que des aliens hypra-intelligents, et pas du tout armés de mauvaises intentions, belliqueuses ou conquérantes, débarquent sur la Terre. Logiquement, cette curieuse race prendrait ses quartiers quelques semaines, le temps de visiter les typicités locales, faire quelques photos et repartir. L’humain n’est, à proprement parler, pas un hôte naturellement des plus accueillants.

Pourtant, des boules de poils venues d’un autre univers vont s’éprendre de notre grosse bleue toute ronde. D’autant qu’ils sont venus pour s’amuser – chose que le capitalisme n’apprécie pas vraiment, et ce sera tant pis pour lui. Dotées de l’intelligence de Stephen Hawking, ces créatures extraterrestres n’ont bien qu’une idée en tête : prendre du bon temps.

C’est ici qu’elles vont rencontrer BIlly Morton, un pêcheur de Long Island et son épouse, et leurs deux enfants. Sa philosophie tient en peu de mots : chercher à avoir raison, c’est l’assurance de blesser quelqu’un. Faire une connerie, c’est l’asurance de ne jamais avoir raison. La petite famille va adopter l’une de ces créatures jusqu’à ce que l’Etat américain ne décide de s’en débarrasser – une éradication en bonne et due forme.

Luke Rhinehart, peu avant l’élection de Donald Trump, livrait donc une satire politique plutôt révolutionnaire dans l’âme, partant en guerre contre l’état dans lequel se trouve le pays. En procédant à l’analyse rigoureuse de l’actuel paysage politique, l’auteur offre une vision exaltante mais sinistre de l’Occident. Le tout avec une approche rigolarde au possible.

En voyant évoluer les créatures, qui piratent la NSA, les banques, parviennent à faire chanter les politiciens, on adopte le prisme de Rhinehart : le système créé en apparence pour nous protéger a fini par vivre de notre ignorance et de notre peur, pour garantir sa perennité. Et c’est au moment où les créatures venues de loin commencent à redistribuer les richesses via Internet, à des citoyens américains lambdas, que l’armée décide d’intervenir.

Pointant le comportement humain autodestructeur qui nous anime – et sans même nous amuser réellement à cela – le roman pose un message social simple : si rien de tout cela n’est amusant, pourquoi s’emmerde-t-on ? Multipliant les points de vue – et toute l’habileté d’une grande traduction se ressent soudain – le livre collecte des rapports du FBI, des informations télé et d’autres éléments rapportés par Billy Morton.

Mais il ne parvient cependant pas à éviter l’écueil du manuel didactique, voire du manifeste aux tendances plaidoyer… Pas mortel, mais on pouvait s’en passer. L’avantage est qu’une suite est prévue !

L’humour chaleureux et plaisant qui se dégage de l’ensemble du livre nous porte à considérer combien nos vies seraient moins fastidieuses si l’on prenait plus le temps de s’amuser, et moins celui de ne penser qu’à la politique et l’argent. Dans un sens ou dans l’autre.

Définitivement l’un des titres les plus sarcastiques et drôles de la rentrée. Ou comment l’exubérance a raison de la tristesse politique et sociale ambiantes.

Luke Rhinehart, trad. anglais (US) Francis Guèvremont – Invasion – Aux forges de Vulcain – 9782373050431 – 22 €